I giochi Activision arriveranno su Xbox Game Pass? Risponde Microsoft

Microsoft ha acquisito Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari. La notizia, giunta in rete pochi minuti fa, è destinata a scatenare un fortissimo terremoto nell'industria dei videogiochi. Il tam-tam è già partito e in molti si chiedono quali scenari si aprono per il futuro dei giochi del publisher, specialmente se si pensa a Xbox Game Pass.

Una prima risposta ce la offre la compagnia di Redmond nel comunicato di annuncio della mastodontica acquisizione:

“Al termine dell'acquisizione, offriremo il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi titoli che giochi già esistenti dall'incredibile catalogo del publisher. Inoltre, oggi abbiamo annunciato che Game Pass ora ha più di 25 milioni di abbonati. Come sempre, non vediamo l'ora di continuare ad aggiungere più valore e fantastici giochi al nostro catalogo“

Giochi Activision al D1 su Xbox Game Pass: il futuro è già scritto

L'intento di Microsoft è dunque palese e ovviamente poco sorprendente: come fatto con precedenti acquisizioni, come quella di Bethesda, i nuovi giochi Activision verranno offerti sin dal D1 su Xbox Game Pass. È una notizia destinata probabilmente a mutare gli equilibri del mercato videoludico, vista l'importanza dei franchise in seno al publisher, come Call of Duty, Overwatch, Warcraft e Diablo.

Se la cosa diverrà operativa da subito o bisognerà aspettare il completamento dell'acquisizione, previsto entro la fine dell'anno fiscale 2023 di Microsoft, lo scopriremo certamente nei mesi a venire.

Fino ad allora le due compagnie opereranno ancora in modo indipendente, certo con una tipologia di rapporto diversa rispetto a prima: questo potrebbe aprire all'arrivo su Xbox Game Pass di qualche gioco popolare già esistente e potenzialmente spianare la strada a delle sorprese da annunciare con appositi eventi digitali.

Insomma, sicuramente qualcosa sta cambiando e siamo fortunati ad essere in prima fila ad assistervi.