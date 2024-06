CALDO AFOSO: i migliori prodotti per anziani in SCONTO su Amazon

L’arrivo del caldo afoso mette nuovamente a repentaglio, come ogni estate, le categorie più a rischio: in particolare, le persone anziane che specie con le alte temperature hanno bisogno continuo di supporto e assistenza. Con questo articolo vogliamo consigliarti allora alcuni prodotti che potrebbero essere utili a loro o a te per dare una mano.

Cominciamo con questo telefono cellulare, dotato di tasti grandi e tutto ciò che serve per una rapida comunicazione. Spuntando il coupon è tuo a 59,99 euro invece di 199,99.

Passiamo ad un grande classico: un misuratore di pressione da braccio, comprensivo di tutto che puoi acquistare con Prime a soli 51,99 euro invece di 69,99.

Un ventilatore da tavolo facilissimo da utilizzare a soli 12,99 euro

Un cellulare ancora più essenziale a soli 22,99 euro

Infine, attenzione a possibili ipoglicemie dovute al caldo. Questo misuratore di glicemia con strisce e lancette incluse a soli 15,08 euro è l’ideale.