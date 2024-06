Caffè Lavazza Crema e Aroma: 300 capsule per Espresso Point a un prezzo WOW

eBay ha lanciato un’offerta imperdibile dedicata ai veri amanti del caffè: 300 capsule Lavazza Crema e Aroma per Espresso Point, disponibili al prezzo scontato di 56,99 euro, rispetto al prezzo originale di 84,70 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti coloro che apprezzano la qualità del caffè Lavazza, permettendo di risparmiare ben 27,71 euro sull’acquisto.

Caffè Lavazza Crema e Aroma: qualità e gusto unici

Lavazza è da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo del caffè, e la miscela Crema e Aroma non fa eccezione. Questa miscela è caratterizzata da un equilibrio perfetto tra cremosità e intensità, garantendo un espresso dal gusto ricco e persistente. Le capsule Lavazza Crema e Aroma sono compatibili con le macchine Espresso Point, offrendo un caffè dal sapore autentico, proprio come al bar.

La miscela Crema e Aroma di Lavazza è composta da una selezione di caffè arabica e robusta, tostati con cura per esaltare le note aromatiche e la cremosità. Esattamente è composto dai migliori Arabica centro e sud americani (40%) e dai più pregiati Robusta africani (60%). Il risultato è un caffè espresso dal gusto forte e deciso ma dolce, con ottima corposità e dal retrogusto intenso e persistente.

Acquistando questo pacchetto da 300 capsule su eBay, non solo si ha la garanzia di un caffè di alta qualità, ma si può anche beneficiare di un notevole risparmio economico. Con un costo di soli 56,99 euro, ogni capsula viene a costare meno di 0,20 euro, rendendo questa offerta una delle più convenienti sul mercato.

Questa offerta di eBay per le capsule Lavazza Crema e Aroma è un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di caffè. Con un prezzo scontato di 56,99 euro per 300 capsule, è possibile godere di un espresso di alta qualità a un costo ridotto.