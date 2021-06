14 anni fa, precisamente il 29 giugno del 2007, iniziarono le vendite dell'iPhone 2G di Apple. Lo smartphone è stato privato di molte funzionalità di cui disponevano i competitor di quel tempo, come le riprese video, la possibilità di installare applicazioni di terze parti, il supporto per gli MMS e per le reti cellulari 3G. Tuttavia, queste carenze non ha impedito al piccolo gioiellino del colosso di Cupertino conquistare il cuore degli utenti di tutto il mondo, cambiando completamente le regole del gioco nel mercato della telefonia mobile, diventando la principale invenzione del 2007 secondo la rivista Time.

iPhone, lo smartphone che ha cambiato il mondo

L'iPhone originale è stato presentato nel gennaio 2007. Secondo numerose leggende, al momento della presentazione, c'erano solo pochi prototipi semi-funzionanti che potevano svolgere compiti solo in un certo ordine.

L'inizio delle vendite dello smartphone è avvenuto solo sei mesi dopo la sua presentazione. Per quel momento, gli ingegneri della mela erano riusciti a risolvere i problemi critici di cui disponevano i primi modelli.

L'apparizione del dispositivo sugli scaffali ha suscitato scalpore; la gente ha fatto la fila davanti ai negozi Apple per diversi giorni, solo per poter essere i primi ad acquistare il nuovo iDevice. Le persone non erano scoraggiate dal costo proibitivo del dispositivo in quel momento: 499 dollari per la versione base con storage da 4 GB. Nelle prime 30 ore, Apple ha venduto 270mila iPhone. Per raggiungere quota un milione invece, l'azienda ha impiegato 74 giorni. Steve Jobs disse che la compagnia aveva impiegato due anni per vendere la medesima cifra di iPod.

Il melafonino era un successo senza eguali

iPhone 2G aveva una back cover in alluminio con una cornice cromata che circondava la cornice. Inoltre, sotto lo schermo c'era un grande pulsante Home che è sopravvissuto fino ad oggi – con non poche modifiche – nell'iPhone SE e negli iPad di fascia bassa.

Il processore utilizzato era il chipset Samsung S3C6400, la cui frequenza di clock era limitata a 416 MHz. La quantità di RAM nello standard EDRAM era di 128 MB. La capacità di archiviazione era di 4 o 8 GB, un valore del tutto inimmaginabile per i giorni nostri.

Il display TFT da 3,5 pollici con una risoluzione di 320×480 pixel non aveva eguali; rispetto ai touch resistivi degli avversari, il pannello capacitivo era una rivoluzione per tutti. La fotocamera dello smartphone aveva una risoluzione di 2 megapixel e non poteva nemmeno girare video.

Nel 2008, l'iPhone originale è stato sostituito dall'iPhone 3G, uno smartphone ha ricevuto il supporto per reti cellulari di terza generazione e la back cover in policarbonato. È stato questo il primo device Apple ad essere presentato ufficialmente nei diversi mercati internazionali. Fino a quel momento, l'OEM americano aveva venduto oltre un miliardo di iPhone, il miglior esempio del successo del marchio.

