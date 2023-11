Bundle con DUE Echo Show 5 e lampadina Smart in offerta: RISPARMIO STRAORDINARIO

Entra nel mondo della Casa Intelligente con il vantaggioso bundle composto da due Echo Show 5 (3ª generazione) e una Philips Hue Smart Lampadina LED. Questi assistenti vocali compatti offrono prestazioni audio di alta qualità, facilitano la gestione della Casa Intelligente e includono una videocamera per monitorare la tua abitazione in tempo reale.

L’offerta include anche la Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), perfetta per regolare l’intensità e il colore delle luci tramite comandi vocali, aggiungendo un tocco di atmosfera a ogni momento.

Questo pacchetto, oggi in offerta a soli 114,98€ anziché 135,97€, è progettato con attenzione alla privacy, garantendo la sicurezza dei tuoi dati con un design che include pulsanti per disattivare microfoni e coprire la telecamera.

Goditi l’accessibilità di un ambiente smart e connesso con questa offerta limitata. Trasforma la tua casa in uno spazio tecnologico avanzato e personalizzato, sfruttando al massimo l’opportunità di oggi.

Il cuore di questo pacchetto è rappresentato dai due Echo Show 5 (3ª generazione), veri e propri assistenti vocali che si adattano a ogni angolo della tua casa. Posizionali sul comodino e sperimenta il risveglio con sveglie personalizzate e l’avvio di routine giornaliere con un semplice comando vocale.

Nonostante le dimensioni compatte, questi dispositivi offrono prestazioni audio straordinarie, regalando bassi profondi e voci nitide. Ma la vera magia inizia quando entri nel mondo della Casa Intelligente. Utilizza la tua voce per controllare luci, termostati e altri dispositivi smart, trasformando la tua casa in uno spazio adattabile alle tue esigenze.

La videocamera integrata ti consente di monitorare la tua casa in tempo reale e di effettuare chiamate Drop In quando sei lontano. L’esperienza diventa ancora più personale grazie alla possibilità di utilizzare le tue foto come sfondo quando il dispositivo è inattivo.

Questa offerta del giorno abbassa il prezzo complessivo da 135,97€ a soli 114,98€, rendendo accessibile a tutti la possibilità di vivere in un ambiente smart e connesso.

