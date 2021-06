Il rasoio elettrico Braun Series 9 si trova in offerta su Amazon a 229,99€, lo sconto del 31% corrisponde ad un risparmio di oltre 100 euro.

Il produttore definisce questo modello come il rasoio da barba più efficiente al mondo, offre una rasatura precisa e delicata sulla pelle grazie alle vibrazioni soniche che garantiscono la massima scorrevolezza. Series 9 può essere utilizzato sia a secco che sotto l'acqua, grazie alla sua impermeabilità 100%, i 5 elementi che compongono la testina offrono una rasatura impeccabile già alla prima passata.

In prossimità del tasto per l'accensione è presente un diaplay LCD per controllare la batteria residua e monitorare le prestazioni del rasoio elettrico.

Braun dichiara un'autonomia di un mese con una sola carica, inoltre il Series 9 è dotato di una particolare base di ricarica che – tramite l'apposito pulsante – pulisce e lubrifica la testina in automatico. All'interno della confezione del rasoio non manca una pratica custodia protettiva da viaggio, il cavo per la ricarica e un piccolo accessorio per pulire la testina.

