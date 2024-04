Bose SoundLink Revolve+ II: sconto SPECIALE del 15%

Nel mondo degli speaker Bluetooth, c’è un nome che si distingue per la sua eccellenza: Bose. E il SoundLink Revolve+ II è l’ultimo gioiello della corona, pronto a solleticare i tuoi sensi con un audio avvolgente a 360°. Inoltre oggi, grazie a uno sconto del 15% su Amazon, può essere tuo al prezzo speciale di soli 279,99 euro, anziché 329,95 euro.

Bose SoundLink Revolve+ II: lo speaker definitivo a questo prezzo

Questo non è solo uno speaker, è un’esperienza sensoriale. Con il SoundLink Revolve+ II, non sarai limitato da un angolo di ascolto. Il suono si diffonde uniformemente in tutte le direzioni, grazie alla sua straordinaria progettazione. È come essere al centro di un concerto, con la musica che ti circonda e ti avvolge da ogni lato. È anche resistente, pronto ad affrontare qualsiasi avventura tu decida di intraprendere. La sua costruzione robusta e la resistenza all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP55) lo rendono perfetto per l’uso in casa, all’aperto o dovunque tu vada.

Con una batteria che dura fino a 17 ore con una singola carica, il SoundLink Revolve+ II ti terrà in compagnia per tutto il giorno e oltre. E quando è il momento di ricaricare, basta collegarlo tramite la porta USB Micro-B e sei di nuovo pronto a partire.

Questo speaker non è solo un compagno per la musica, è anche il tuo assistente personale. Grazie al microfono integrato, puoi rispondere alle chiamate e accedere all’assistente vocale del tuo dispositivo direttamente dal SoundLink Revolve+ II. E se hai un dispositivo con integrazione Amazon Alexa, puoi controllare la tua musica con semplici comandi vocali.

Se vuoi vivere un’esperienza audio senza pari, il Bose SoundLink Revolve+ II è ciò che fa per te. E con lo sconto del 15% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 279,99 euro.