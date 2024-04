Bose SoundLink Revolve II in sconto FOLLE del 26% solo per poco

Ascoltare la musica sia in casa sia fuori significa solo 2 cose: avere un buono speaker che ti permetta di ascoltare i tuoi brani preferiti al meglio e in un design super compatto e versatile. Per questo non dovresti farti scappare il fantastico speaker Bose SoundLink Revolve II in sconto del 26% su Amazon! Solo se sei fortunato, hai l’occasione di accaparrartelo a soli 149,00€ invece di 201,67€. Si tratta di un’occasione incredibile che ti consigliamo di cogliere finché sei in tempo!

Il meglio da avere in casa e portare fuori: Bose SoundLink Revolve II

Questo dispositivo porta la qualità audio a un livello superiore, regalandoti un suono nitido e potente ovunque tu vada. Il design compatto e portatile dello SoundLink Revolve II lo rende l’ideale compagno per le tue avventure all’aperto, le feste con gli amici o semplicemente per goderti la musica nella comodità di casa tua. Con le sue dimensioni ridotte e la resistenza all’acqua IP55, puoi portarlo ovunque senza preoccuparti degli schizzi d’acqua o della polvere. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte: lo SoundLink Revolve II offre un audio straordinario che riempie l’ambiente in ogni direzione, grazie alla sua tecnologia di diffusione del suono a 360 gradi.

La connettività Bluetooth consente di collegare facilmente il tuo dispositivo preferito, che sia uno smartphone, un tablet o un computer, per riprodurre la tua musica, i podcast o gli audiolibri preferiti con facilità. E grazie alla funzione di accoppiamento stereo, puoi anche collegare due speaker SoundLink Revolve II per un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

Con una batteria ricaricabile che offre fino a 13 ore di riproduzione continua, lo speaker Bose SoundLink Revolve II è pronto a tenerti compagnia per tutta la giornata senza interruzioni. E quando è il momento di ricaricarlo, basta collegarlo tramite il cavo USB incluso per riportarlo rapidamente alla piena potenza. Inoltre, l’altoparlante è dotato di un microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce per il massimo comfort: per cui cosa aspetti, portalo a casa finché è in sconto del 26% su Amazon!