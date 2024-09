Bosch: l'inimitabile compressore portatile 150PSI è scontatissimo su Amazon

Un compressore d’aria portatile affidabile e versatile, il modello EasyPump di Bosch è praticamente inimitabile. Un vero e proprio gioiellino di tecnologia, in grado di gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette, oltre che palloni e piccoli articoli per sport acquatici, raggiungendo una pressione massima di 150 PSI (10,3 bar).

In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 57,99€ semplicemente completando l’ordine al volo, prima che l’offerta finisca. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Leggerissimo e compatto, pesa solo 400 grammi ed è davvero pratico da trasportare ovunque tu vada. Che tu debba gonfiare le ruote della tua ammiraglia, del tuo scooter o della bici dei tuoi figli, sarà un fedele compagno di viaggio. Grazie alla funzione Autostop, quando viene raggiunta la pressione impostata, il compressore si spegne automaticamente per evitare un sovraccarico.

Il display digitale retroilluminato ti consente di monitorare in tempo reale la pressione, il valore impostato e lo stato di carica della batteria integrata da 3,6V e 3,0Ah. Una pratica luce LED, inoltre, illumina la zona della valvola per rendere più agevole l’operazione di gonfiaggio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato di vari accessori, come il cavo USB-C per la ricarica, l’attacco per pneumatici, l’adattatore per biciclette e quello conico per gonfiabili, l’EasyPump di Bosch è un vero e proprio kit completo che ti permetterà di affrontare qualsiasi esigenza di gonfiaggio. E grazie alla sua costruzione in alluminio, è estremamente resistente agli urti e agli agenti atmosferici.

Questo gioiellino firmato Bosch è oggi disponibile su Amazon a soli 57,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato. Un’occasione davvero imperdibile per portare a casa questo eccezionale compressore portatile da 150PSI di massima portata, altamente performante e con tutte le caratteristiche che un vero appassionato di auto, moto e bici potrebbe desiderare. Completa al volo il tuo ordine per concludere un eccellente affare. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.