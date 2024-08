Bosch AdvancedVac 20 aspira solidi e liquidi e fa da soffiatore: sconto top

Bosch AdvancedVac 20 è il bidone aspiratutto definitivo. Solidi, liquidi e residui di lavorazione di elettroutensili: saranno tutti catturati e intrappolati. Ampio e utilizzabile con o senza sacchetto, funziona anche da soffiatore e ha una funzione di “start and stop” dedicata proprio agli elettroutensili.

Il potente motore da 1200W ti garantirà prestazioni eccezionali in qualsiasi contesto. Nasce principalmente per assolvere a tre compiti, come ben evidenziato dagli accessori in dotazione. Il principale è quello di permetterti di eliminare detriti solidi, ma anche liquidi, ovunque occorra. Dal pavimento, al bancone di lavoro, fino ovviamente all’automobile.

Oltre a questo, è stato progettato per lavorare in concerto con i tuoi elettroutensili. Per esempio, potrà aspirare alla perfezione tutta la segatura derivante dal taglio con un seghetto alternativo: l’aspirazione avverrà in tempo reale, grazie alla connessione del prodotto all’utensile tramite apposito accessorio in dotazione. Una peculiarità molto interessante riguarda la presenza di una presa elettrica integrata proprio sul bidone e alla quale bisognerà collegare l’utensile che si desidera utilizzare. Grazie a questo, quando lo accendi per lavorare, in automatico partirà anche il bidone aspiratutto. Allo stesso modo, quando lo spegni subirà uno stop anche l’aspirazione. Un sistema comodo, pratico e versatile.

Per finire, collegando il tubo a un’altra uscita, questa eccezionale soluzione diventa un soffiatore: potrai utilizzarlo in un sacco di contesti diversi. Pratico e maneggevole, è stato studiato per garantire il minimo sforzo da dedicare alla manutenzione. Puoi svuotarlo facilmente e, se si tratta di liquidi, basterà togliere un tappo (posizionato sulla parte bassa del prodotto) così da agevolare la sua fuoriuscita.

Il filtro, che protegge il motore, a sua volta è protetto da uno speciale sacchetto in tessuto (da non confondere con i sacchetti usa e getta, opzionali) che tratterrà la polvere lasciandolo praticamente intonso mentre lavori. Si tratta di una caratteristica da non sottovalutare perché spesso questo genere di utensile perde potenza proprio a causa del filtro intasato.

L’ampio contenitore da 20 litri, ti garantisce molto tempo di lavoro prima di dover procedere allo svuotamento. Come anticipato, in dotazione ricevi diversi accessori, inclusa la comoda spazzola da pavimento. Che si tratti di mantenere pulito il tuo laboratorio oppure di fare le grandi pulizie in casa, Bosch AdvancedVac 20 sarà il tuo alleato perfetto.

