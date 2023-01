Bonifici istantanei gratis? Ecco il servizio migliore in questo contesto

I bonifici istantanei sono sempre più diffusi in quanto vanno ad eliminare un limite solitamente legato ai classici bonifici SEPA, ovvero i tempi di accredito.

Se per un bonifico standard sono necessari più giorni, con una soluzione istantanea che nel giro di pochi secondi, rende già disponibili i fondi sul conto del ricevente. Un servizio apprezzabile che, nella maggior parte dei casi però ha un prezzo piuttosto elevato.

Nel contesto dei conti online dunque, esiste un servizio che permette di effettuare tale operazione senza costi aggiuntivi?

Il conto Premium di Banca Sella offre l’opportunità di effettuare ben due bonifici istantanei gratis al mese senza costi di sorta. Come prevedibile però, questo tipo di vantaggio non è l’unico legato a questo conto digitale.

Bonifici istantanei gratis, prelievi gratuiti e tanti altri vantaggi legati a Banca Sella

Banca Sella offre un conto corrente online con IBAN italiano e operatività 24 ore su 24, grazie alla pratica app mobile.

Lo stesso è accompagnato da una carta di debito che, dopo il pagamento di un canone per il primo anno, risulta del tutto gratuito. La stessa permette di effettuare 4 prelievi gratuiti al mese da ATM (6 prelievi gratuiti con il conto Premium) e di effettuare bonifici online illimitati verso Italia e altri paesi SEE.

La carta permette di effettuare pagamenti contactless o tramite sistemi Apple Pay e Google Pay, attraverso la suddetta app mobile. Servizi aggiuntivi come il salvadanaio digitale o l’aggregatore di conti online, rendono Banca Sella ancora più pratica.

Non solo: sottoscrivendo il conto Premium, oltre ai già citati bonifici istantanei gratis, è possibile ottenere vantaggi come un sistema di protezione dai rischi informatici e contenuti esclusivi per l’educazione finanziaria, con approfondimenti e curiosità per gestire al meglio il proprio denaro.

