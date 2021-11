BOMBA di eBay: Nintendo Switch a soli 240 euro

Arriva su eBay un’offerta davvero eccezionale su Nintendo Switch, l’ultima console di casa Nintendo. Grazie al coupon NAV21DAYS la variante grigia dell’ammiraglia della grande N è disponibile a soli 242,91 euro con spedizione gratuita.

Nintendo Switch: caratteristiche tecniche

Si tratta della versione originale della console, mai stata ad un prezzo così basso. Nintendo Switch ha completamente rivoluzionato il modo di concepire una console domestica. Per la prima volta, infatti, l’azienda è riuscita a fondere le qualità di una vera piattaforma fissa, con la praticità di un dispositivo portatile. La docking station, infatti, consente di alloggiare il tablet per l’utilizzo con la TV oltre che per la ricarica. Una volta estratto il tablet, la console offre altre due modalità di funzionamento. La prima è la modalità “tavolo”: in questo caso è possibile poggiare su una superficie il tablet, grazie allo stand integrato, e condividere lo schermo per giocare con gli amici. In alternativa, potrai fissare i Joycon direttamente a questo ed utilizzarla in modalità “portatile” per giocare ovunque tu voglia.

La confezione include due Joycon, un cavo HDMI ed il cavo USB Type-C per la ricarica. La batteria da 4310mAh riesce a garantire fino a 6 ore di autonomia in modalità portatile, superiore rispetto a qualsiasi altra console di questo tipo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo dei videogiochi, che ha consentito per la prima volta di giocare in mobilità titoli come Skyrim. A questi si aggiungono tutti i titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi e che accompagnano, soprattutto i più piccoli, da generazioni. Insomma, Nintendo Switch è il dispositivo perfetto in grado di mettere d’accordo i videogiocatori di tutte le età.

