Blizzard Battle.net non funziona oggi 5 ottobre 2023: cosa succede?

Mattinata difficile quella di oggi 5 ottobre 2023 per i servizi Battle.net, la piattaforma di gioco dei prodotti Blizzard. Come è possibile vedere su DownDetector, sono diverse le segnalazioni che indicano malfunzionamenti che impediscono il regolare accesso ai servizi online dei giochi Blizzard.

Fortunatamente, non è tardata ad arrivare su X anche la conferma da parte dello sviluppatore e publisher con un cinguettio in cui far sapere di stare investigando sulla natura del problema.

“Stiamo attualmente esaminando un problema che interessa i nostri server di autenticazione, che potrebbe comportare tentativi di accesso non riusciti o lenti“.

Al momento la situazione è dunque in fase di valutazione e di correzione. Se dovessi riscontrare problemi di accesso a Battle.net, dunque, non sei il solo ma si tratta di un problema generalizzato attualmente in esame da parte di Blizzard.

Ci riserviamo di aggiornare l’articolo non appena ci saranno ulteriori notizie.

