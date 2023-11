Blink Video Doorbell: un AFFARE imperdibile su Amazon

Il Blink Video Doorbell, oggi in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 43%, è la soluzione perfetta per chi cerca un citofono smart di alta qualità. Rispondere alla porta non è mai stato così facile, grazie alla connettività avanzata e alle numerose funzionalità offerte da questo dispositivo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 39,99 euro.

Blink Video Doorbell: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche principali è la possibilità di rispondere alla porta ovunque tu sia, direttamente dal tuo smartphone. Dotato di una telecamera HD a 1080p per il giorno e di video a infrarossi per la notte, offre una visione chiara in ogni momento. L’audio bidirezionale consente conversazioni fluenti con i visitatori.

La lunga durata della batteria, le notifiche personalizzate e le impostazioni di privacy sono solo alcune delle opzioni avanzate che rendono il Blink Video Doorbell un dispositivo all’avanguardia. Ricevi notifiche istantanee per ogni movimento rilevato o ogni volta che qualcuno suona il campanello.

La flessibilità nell’installazione è un punto forte: puoi collegare il dispositivo al sistema di cavi preesistente del tuo campanello o utilizzare il Sync Module per funzionalità video in diretta e audio bidirezionale su richiesta. La compatibilità con il sistema Blink permette di salvare e condividere video localmente o nel cloud con un piano d’abbonamento Blink gratuito per 30 giorni.

Ideale per qualsiasi casa, il Blink Video Doorbell si adatta alle tue esigenze. Può funzionare in modalità wireless o collegato ai fili del tuo campanello esistente. Quando non è collegato, puoi utilizzare la videocamera Blink Mini come campanello interno plug-in.

La configurazione è semplice e veloce grazie alle due batterie AA incluse. Il nuovo sigillo interno del vano batteria offre resistenza agli agenti atmosferici con un grado di protezione IP54. La confezione include il Blink Video Doorbell e un kit di montaggio completo, con viti e tasselli inclusi. Sync Module 2, non incluso, è consigliato per un utilizzo ottimale in modalità wireless.

Non perdere l’occasione di migliorare la sicurezza della tua casa con il Blink Video Doorbell, ora a un prezzo irresistibile su Amazon, di soli 39,99 euro. Approfitta subito di questa offerta prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.