Blink Mini a 20€? Una delle FOLLIE del Prime Day di Amazon

Più tempo passa più si sente parlare di notizie riguardanti furti domestici che avvengono anche in brevi momenti della giornata in cui la casa resta vuota, tipo quando si esce per andare a fare la spesa o per accompagnare i figli a scuola. Se avete questo timore, arriva in grande aiuto un ottimo dispositivo utile a rilevare eventuali intrusi all’interno dell’abitazione e facilissimo da usare. Stiamo parlando dell’ottima videocamera di sorveglianza Blink Mini disponibile su Amazon al prezzo di 20 euro, nonché il prezzo più basso di sempre.

Blink Mini: dispositivo dalla grande utilità

La prima grande qualità è la compattezza (50x49x36 millimetri), quindi capite bene che questa è una caratteristica ottimale per mimetizzarsi facilmente e registrare facilmente eventuali intrusioni. La videocamera di sorveglianza riprende e registra alla risoluzione di 1080p (full HD) fino a 30 fps, ma possiede anche l’utilissima visione notturna ad infrarossi con un campo visivo di ben 110 gradi. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n che consente di inviare allo smartphone le immagini e le notifiche quando viene rilevato un movimento (deve essere installata l’app Blink Home Monitor). Sono inoltre presenti altoparlante, microfono e porta micro USB per l’alimentazione.

Blink è un brand del colosso Amazon, pertanto è possibile abbinare la videocamera ad un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio Echo Show) per utilizzare i comandi vocali e vedere le immagini. Inoltre potete anche guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici in casa vostra dallo smartphone, con la funzione Live View e l’audio bidirezionale. Potrete salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Cosa state aspettando? Oggi su Amazon potreste fare l’affarone, ma fate presto perché al prezzo di soli 20 euro stanno andando letteralmente a ruba! Ricordatevi, infine, che con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

