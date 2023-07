Secondo le ricerche, più del 90% delle persone che usano tablet regolarmente incontrano problemi come la rottura dello schermo e l’infiltrazione di liquidi, causando loro significativi inconvenienti. Blackview come produttore di punta nel mercato degli smartphone rugged, negli ultimi anni ha visto un crescente interesse per i Tablet Rugged.

Blackview ha appena rilasciato il suo primo tablet Rugged, Active 8 Pro, che rispetta lo standard militare di livello superiore MIL-STD-810H, la resistenza all’acqua IP68 e IP69K, dotato del chipset avanzato Helio G99 da 6nm, mega batteria da 22.000mAh, altoparlanti quad Harman/Kardon smart-PA BOX, fotocamere da 48MP e 16MP, display da 10,36 pollici 2.4K, e una penna stilo in omaggio, offrendo agli utenti uno stile di vita più robusto per lavoro, studio e intrattenimento.

Questo prodotto sarà venduto su AliExpress dal 10 luglio, ci sarà uno sconto del 40% e il prezzo sarà di circa 220 euro.

Blackview Active 8 Pro: robustezza straordinaria

Considerando i potenziali problemi che gli utenti possono incontrare quando utilizzano tablet normali, come la rottura dello schermo, le infiltrazioni di acqua che portano a danni irreparabili al dispositivo, Active 8 Pro dispone di uno schermo Corning® Gorilla® Glass 5 e ha ottenuto la certificazione di standard militare di livello superiore MIL-STD-810H, oltre alla resistenza all’acqua IP68 e IP69K, Active 8 Pro eccelle in termini di capacità antiurto, impermeabile, antipolvere e resistente ai graffi.

Batteria da primato

Considerando le esigenze degli utenti durante lunghi viaggi e il consumo elevato di batteria quando la ricarica non è sempre fattibile, Active 8 Pro è dotato di una enorme batteria a stato solido da 22.000mAh, che offre un incredibile tempo di standby fino a 1.440 ore. Inoltre, Active 8 Pro può funzionare normalmente in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +60°C.

Altoparlanti di alta qualità

Per fornire agli utenti un’esperienza audio chiara durante l’ascolto di musica o la visione di film, Active 8 Pro è dotato di altoparlanti quad Harman/Kardon Smart-PA BOX di alta qualità e professionale con sistema Harman Audio EFX®, con migliorie sia nel software che nell’hardware.

Display di eccellente qualità

Per fornire agli utenti un’esperienza visiva eccellente nel lavoro, nello studio e nell’intrattenimento, Active 8 Pro è dotato di un display grande di alta qualità da 10,36 pollici 2.4K. In modalità PC,Active 8 Pro si trasforma istantaneamente in un laptop. Inoltre, è incluso un pennino in omaggio per un preciso editing dei documenti. Inoltre, Active 8 Pro è stato certificato da TÜV SÜD per la Low Blue Light e offre tre modalità di protezione degli occhi per salvaguardare la salute visiva degli utenti.

Fotocamere performanti

Per consentire agli utenti di catturare immagini più chiare, Active 8 Pro è dotato di una fotocamera posteriore Samsung® di prima qualità da 48MP e una fotocamera frontale da 16MP. Inoltre, con l’ultimo algoritmo ArcSoft® 4.0, Active 8 Pro offre un miglioramento del 17% negli effetti fotografici.

Prestazioni all’avanguardia

Per fornire agli utenti un’esperienza più fluida, Active 8 Pro è dotato di un processore MediaTek Helio G99 octa-core all’avanguardia basato sulla tecnologia a 6nm, con una velocità di clock fino a 2,2GHz. Inoltre, Active 8 Pro viene fornito di serie con generosi 16GB di RAM, 256GB di ROM, e supporta fino a 1TB di espansione della scheda TF, permettendo agli utenti di godere di un’esperienza più fluida e fornisce ampio spazio di memoria per le loro esigenze di lavoro, studio e intrattenimento.

Privacy migliorata

Per garantire che gli utenti aziendali possano gestire informazioni sensibili con maggiore tranquillità minimizzando il rischio di perdite o furti di dati, Active 8 Pro è dotato di DokeOS_P 3.0 basato sull’ultimo Android 13, migliorando la sicurezza generale di Active 8 Pro. Tra i numerosi vantaggi menzionati in precedenza, Blackview Active 8 Pro è pronto a superare le aspettative degli utenti con il suo prezzo.

Active 8 Pro sarà venduto su AliExpress dal 10 luglio, ci sarà uno sconto del 40% e il prezzo sarà di circa 220 euro.

Clicca qui per ulteriori aggiornamenti e informazioni.