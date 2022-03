Black Shark auricolari PAZZESCHI: chiamate, musica e gioco a 29€

Gli ottimi auricolari di Black Shark sono in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo: ti bastano appena 29€ per ricevere a casa in 1 giorno un accessorio ideale per ascoltare musica, chiamare e giocare a livelli altissimi.

A tal proposito, gli auricolari Black Shark ti offrono una bassissima latenza di appena 45 ms durante il gaming sul telefono. Ti basta attivare l'apposita modalità per immergerti nel gioco e sperimentare un'esperienza da gaming che non avevi mai provato prima.

Gli auricolari Black Shark sono in offerta su Amazon a un prezzo da mercatino

Dotati di Bluetooth 5.2, gli auricolari sono eccezionali anche per quanto riguarda la riproduzione musicale: la trasmissione dei brani avviene sempre in modalità Hi-Fi per darti quasi la sensazione di stare sul palco con i tuoi artisti preferiti. La modalità musica, inoltre, mette in evidenza ogni piccola sfumatura delle basse frequenze senza però trascurare le altre: il suono ti sembrerà più ricco e profondo di sempre, con dettagli che ti lasceranno a bocca aperta.

Se acquisti adesso gli auricolari Black Shark potrai anche sfruttare i quattro microfoni integrati per parlare al telefono senza alcun tipo di compromessi: la tua voce viene catturata e trasmessa ad alta risoluzione per assicurarti una qualità sempre al top. Che dire poi dell'autonomia: oltre a garantirti 5 ore di ascolto continuativo, puoi estendere la batteria di ulteriori 20 ore sfruttando la ricarica offerta dal case di piccolo, compatto e facile da trasportare.

Cosa stai aspettando? Acquista subito gli auricolari Black Shark e inizia ad ascoltare la musica a una qualità mai vista prima: telefona, ascolta tutta la musica che vuoi e gioca a livelli pro grazie alle numerose tecnologie proprietarie e alla lunga autonomia di 20 ore con il case di ricarica. Tantissimi utenti le hanno già acquistate e ne sono rimasti stregati per l'ergonomia e l'elevata qualità costruttiva.