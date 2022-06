Black Shark 5 e 5 Pro: ecco come saranno i gaming phone di Xiaomi

Ci siamo: sono emersi nuovi interessantissimi dettagli relativi ai futuri Black Shark 5 e 5 Pro di Xiaomi: si tratta di gaming phone già lanciati in Cina ma che stanno per arrivare sul mercato europeo nei prossimi giorni.

Torniamo indietro nel tempo: poco fa, il sub brand di Xiaomi ha rivelato che questi flagship sarebbero arrivati nel vecchio continente l’8 giugno. Adesso veniamo a conoscenza di nuove caratteristiche.

Black Shark 5 e 5 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Grazie ad un rapporto di Appuals appena emerso in rete, scopriamo che la società, che ha intenzione di svelare queste ammiraglie fra pochissimo, presenterà i device in due configurazioni, con diverse colorazioni e con caratteristiche di fascia altissima, ma andiamo con ordine.

Troveremo due configurazioni:

8+128 GB;

12+256 GB.

Il modello standard sarà disponibile in Black e Grey, il secondo in Black e White. Entrambi hanno uno schermo AMOLED E4 con risoluzione FullHD+ da 6,67 pollici e refresh rate da 144 Hz. Non manca la luminosità di picco 1300 nits, il supporto all’HDR10+ e alla gamma di colori P3 al 100%. C’è la frequenza di campionamento al tocco di 720 Hz. Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 870 di Qualcomm (modello standard), il Pro invece, detiene un chip Snapdragon 8 Gen 1. La RAM è di tipo LPDDR5 e le memorie UFS 3.1. La variant Pro ha anche un SSD che incrementa la velocità di lettura e scrittura.

Concludiamo con la batteria da 4650 mAh su ambo i device, con fast charge da 120W. La skin è la Joy UI 13 (da noi arriverà la MIUI 13?) che si basa su Android 12. Presenti i trigger a scomparsa, attivabili con un click, per un gioco più intrigante e il fingerprint montato sul frame laterale, sotto il pulsante di accensione e spegnimento.

Se cercate un gaming phone tuttavia, vi segnaliamo che POCO F4 GT si trova oggi su Amazon a soli 699,99€ e ha lo Snapdragopn 8 Gen 1. È la versione ribrandizzata del Redmi K50G (Gaming Edition).

