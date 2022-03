Black Shark 5: arrivano i nuovi gaming phone di Xiaomi

Questo sembra essere proprio l'anno dei gaming phone; abbiamo visto la nuova soluzione di Lenovo, il Redmi K50G, ZTE sta lanciando i nuovi Nubia Red Magic 7 e ora ci aspettiamo che nuovi competitor si uniscano a questo gruppo; fra questi, citiamo Black Shark, una sussidiaria di Xiaomi, con i suoi prodotti di punta prossimi al debutto, e Asus con i ROG Phone del 2022.

Tornando a Xiaomi, sappiamo che la compagnia ha confermato il lancio della serie Black Shark 5 per il 30 marzo in Cina. Questo telefono arriverà in due versioni, come sempre (standard e Pro), ma non abbiamo letto molte indiscrezioni in merito nei mesi passati. Tuttavia, le ammiraglie sono state avvistate presso i portali cinesi TENAA e 3C il mese scorso.

Black Shark 5 e 5 Pro: le specifiche tecniche (RUMOR)

La società dovrebbe togliere i veli ai due device nei prossimi giorni; la variante Pro avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Mentre la standard, godrà dello Snapdragon 870.

Questo chipset è una versione aggiornata e overclockata dello Snapdragon 865+, con una GPU simile e un nodo architettonico a 7 nanometri. Effettivamente, è un po' strano vederlo su un telefono da gioco del 2022.

Fra le altre cose, notiamo che Black Shark non resterà un'azienda di proprietà di Xiaomi ancora a lungo. Questa lo ha creato come sub-brand, ma ora sta per tagliare i legami con la casa madre, diventando così un'azienda indipendente. Black Shark non sarà acquisita da nessun'altra società, oltre a Tencent Games, ovviamente.

Sul fronte delle specifiche, il modello Pro avrà una batteria capiente e una frequenza di aggiornamento del display più elevata rispetto al vecchio modello. Fra le altre specifiche troveremo uno schermo OLED, fast charge da 120W, trigger fisici e molto altro ancora.

Ad oggi non abbiamo una data di debutto europea; sappiamo che in Cina arriverà il 31 marzo, ma da noi potrebbe volerci un po' di più.