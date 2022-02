Black Shark 4 Pro in Italia: potentissimo e in sconto lancio shock

Finalmente è arrivato in vendita anche in Italia il nuovo, potentissimo, smartphone Black Shark 4 Pro. Un dispositivo che non teme le sessioni di utilizzo più stressanti e gode di specifiche impressionanti come un display AMOLED con refresh rate da 144Hz e la presenza del celeberrimo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G supportato da RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1 e non solo. Infatti, questo gioiellino supporta la ricarica iper rapida da 120W: grazie alla tecnologia Hyper Charge, raggiungi il 100% di batteria in meno di 15 minuti ed è pazzesco.

Uno smartphone pensato per gli amanti del gaming pesante e che – di conseguenza – è perfetto per qualsiasi altro utilizzo legato al quotidiano e alla produttività. Da oggi è possibile acquistarlo in sconto lancio sul sito ufficiale, in anteprima dal rivenditore Goboo ( a 579€) e non solo! Infatti, puoi trovarlo anche su Amazon Italia: scegli la configurazione di memoria che preferisci (8/128GB oppure 12/256GB) e prendilo a partire da 529€ invece di 579€.

In più, per l'occasione, in gran sconto ci sono anche gli eccezionali auricolari TWS Black Shark JoyBuds: li prendi a 29,99€ invece di 59,99€ usando il codice “S95869X4” prima di completare l'ordine su Amazon. Disponibilità limitata ai primi 100 ordini: sii rapido per avere lo sconto del 50%.

Black Shark 4 Pro disponibile: perché scegliere lui

Se dovessi consigliarlo a un amico, mi limiterei a dirgli “prendilo perché è tanta roba”. Un'espressione che, di fatto, racconta al meglio il potenziale di questo device.

Bellissimo esteticamente, grazie ai suoi dettagli di design che ne esaltano il carattere da terminale da gaming, a renderlo così interessante tuttavia è la scheda tecnica.

Con un cuore pulsante come il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, supportato da memorie di ultima generazione, praticamente non hai limiti.

Puoi sfruttare al massimo l'ampio display AMOLED con refresh rate da 144Hz, supporto all'HDR 10+, copertura completa della gamma colore DCI-P3, luminosità di picco di ben 1300 nits, supporto alla tecnologia d'immagine MEMC e risoluzione FHD+.

Con un pannello così, non potrai che godere di un'esperienza d'uso sempre al massimo. Il meglio però lo ottieni durante le sessioni di gaming più intense, quando questo concentrato di tecnologia ti offrirà il massimo grazie a una combinazioni di più elementi, come la GPU Adreno 666 e il sistema di raffreddamento a liquido a “sandwich” in grado di tenere sotto controllo al meglio gli aumenti di temperatura, con performance migliorate del 30% nella dissipazione del calore.

Tu non dovrai preoccuparti né del calore né della durata della batteria o della connettività. L'autonomia energetica è garantita sia dall'ampia batteria da 4500 mAh sia dal sistema di ricarica ultra rapido da 120W. Le connessioni invece sono ingegnerizzate per garantire il massimo. Il dispositivo supporta ovviamente il 5G e anche il WiFi 6E. Il sistema di antenne intelligente passa da una forma di connettività all'altra, così da garantire sempre un utilizzo fluido, senza interruzioni.

Quando hai voglia di giocare, prendi il tuo device e goditi lo spettacolo sia in termini d'immagine che di audio. DXO Mark ha messo questo gioiellino in cima alla classifica delle performance audio dei dispositivi da loro testati!

A rendere ancora più speciale le sessioni di gioco saranno i pulsanti fisici e virtuali. I primi sono dei trigger pop-up magnetici, che compaiono all'occorrenza e scompaiono nella scocca quando non in uso. Il tocco touch preciso e sempre ben calibrato è garantito dalla tecnologia dello schermo denominata “Magic Press“: il display rileva con estrema precisione la pressione esercitata dalle dita sul trigger digitale (personalizzabile), restituendoti esattamente il tipo di azione che desideri compiere.

Come anticipato, questo gioiellino è perfetto anche in tutti gli altri contesti quotidiani, assolutamente non solo nel gaming. Ad esempio, ha un comparto fotografico incredibilmente completo. Sul posteriore ci sono 3 sensori: al principale da 64MP ne è affiancato uno da 8MP ultra grandangolare e uno da 5MP per le macro. Sul frontale, una camera da 20MP Ultra HD, perfetta anche per streaming e videochiamate.

Per finire, il software. Basato sul sistema operativo Android 11, l'interfaccia utente JOYUI12 è personalizzata per permetterti di ottenere il massimo da ogni singola funzionalità di questo dispositivo. Parte da MIUI12, prendendone il meglio, e aggiunge altre feature.

Ad esempio Black Shark 4 Pro ha tutta una parte software dedicata al gaming, gestibile tramite lo “Shark Space 4.0”, che offre tool aggiuntivi e personalizzazioni. Ancora, puoi fare affidamento sull'assistente virtuale Shark Chan per gestire tutte le attività quotidiane.

Insomma, Black Shark 4 Pro è uno smartphone pazzesco. Impossibile per la concorrenza pareggiare il rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dello sconto al lancio. A questo device manca niente, anzi probabilmente ha a bordo più di quanto potresti desiderare sul tuo terminale.

Per accaparrartelo in sconto, puoi scegliere fra diversi store:

Dovrai essere veloce però: si tratta di una promozione limitata. E, se cerchi il perfetto paio di auricolari TWS da gaming e non solo, è il momento di prenderli con il 50% di sconto. Metti nel carrello i tuoi nuovi JoyBuds e – prima di pagare – applica il codice “S95869X4”. Li prendi direttamente da Amazon, a 29€ circa appena, rientrando però nei primi 100 ordini.