Black Shark 5: arriva l'edizione con un pezzo di meteorite

Si legge in rete che Black Shark ha annunciato una collaborazione speciale con il “China Aerospace Shenzhou Media” relativo al debutto di un nuovo prodotto.

È emerso un post sul web che reca scritto che l'azienda cinese lancerà una particolare iterazione del suo nuovo flagship. Si chiamerà “Black Shark 5 Pro China Aerospace Edition” e conterrà un elemento davvero speciale.

Black Shark 5 Pro China Aerospace Edition: cosa sappiamo?

Oltre al telefono, la società ha anche dichiarato che svelerà una “Collana di meteoriti“. Questo accessorio in edizione limitata sarà un gradito omaggio per tutti coloro che compreranno l'edizione spaziale del nuovo Black Shark 5.

Parliamo di una catena di metallo con un ciondolo circolare contentente un piccolo pezzo di meteorite. Da notare anche la scritta serigrafata con il logo del brand.

Inolltre, sappiamo che la line-up godrà di tre prodotti: il modello standard, la variante Pro e la speciale RS. Il primo avrà uno schermo OLED da ben 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400×1080 pixel) con refresh rate da 144Hz. Sotto la scocca troveremo 12 GB di RAM e Snapdragon 870 di Qualcomm. La batteria sarà da 4650 mAh con fast charge da 120W.

La versione Pro invece, avrà un OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 144 Hz, risoluzione FullHD+ ma disporremo di maggiore potenza sotto la scocca. Qui vi sarà la nuova soluzione top di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, prodotto da TSMC e costruito con un nodo architettonico da 4 nm. Verrà coadiuvato da ben 12 GB di memoria RAM e troveremo una cella energetica da 4650 mAh con fast charge da 120W.

Il debutto dei nuovi gaming phone è fissato per il 30 marzo, ma in Cina la compagnia ha già aperto i preordini. Non sappiamo quando i flagship arriveranno da noi in Europa; vi terremo aggiornati.

Intanto, sappiamo che questi device sfideranno il Redmi K50G appena rilasciato, il Lenovo Legion di ultima generazione e perfino i futuri Asus ROG Phone.