Black Shark 4S / 4S Pro: l'annuncio è vicino, forse

Black Shark, uno dei marchi di nicchia di game phone, sta per rilasciare due nuovi dispositivi, vale a dire Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro: ecco ciò che sappiamo.

Black Shark 4S/4S Pro in arrivo

Prima della fine del 2021 potrebbero diventare ufficiali gli smartphone da gioco Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro.

L'ipotesi è sorta dopo che la pagina di supporto di Honor of Kings (aka King of Glory) – un popolare gioco MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) che supporta frame rate più elevati e solo dispositivi selezionati – ha aggiunto di recente altri device compatibili.

L'elenco aggiornato e condiviso dal noto tipster Digital Chat Station include una serie di prodotti inediti; molti – come realme GT Neo2 , HUAWEI nova 9 e Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 – sono stati già confermati per il lancio a breve, ma è la prima volta che ci imbattiamo in una traccia che parla degli inediti Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro.

Ricordiamo che ad agosto, lo stesso leaker aveva affermato che il prossimo device di Black Shark si sarebbe chiamato Black Shark 5 (KTUS-A0), suggerendo a bordo avrebbe avuto un chipset Qualcomm Snapdragon 888+ e il supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Oltre all'indicazione che ci svela il supporto Honor of Kings a 120 fps, al momento non sono emerse ulteriori informazioni sui prossimi Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro. Tuttavia, se questi telefoni verranno effettivamente rilasciati presto, ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni attraverso certificazioni, rumor e teaser ufficiali.