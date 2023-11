Black Friday Jigoo: Offerte Imperdibili su aspirapolvere e kit di toelettatura per animali

La promozione Black Friday di Jigoo offre incredibili sconti su una gamma di prodotti innovativi, perfetti per mantenere la tua casa e i tuoi animali domestici puliti e curati. Ecco una panoramica dei prodotti in offerta oggi:

Jigoo J300 Anti-mite Vacuum Cleaner

Jigoo J300 su Amazon è sold out ma si può trovare direttamente sul sito ufficiale ad appena €78.98 con una riduzione di ben 22€.

Caratteristiche Principali:

– Potenza e aspirazione efficace: 500W di potenza, 13KPa di aspirazione e bocchetta di 205mm

– Rimozione dei microbi al 99.9%: emette una lunghezza d’onda UV di 253.7nm per eliminare fino al 99,99% di acari e batteri, con onde ultrasoniche che impediscono la riproduzione degli acari

Jigoo S300 Pro Anti-mite Vacuum Cleaner

Jigoo S300 Pro Anti-mite Vacuum Cleaner è acquistabile su Amazon con codice “JJigoolife” per il 15% di sconto oppure sul sito ufficiale a 91,83€ con ben €27.55 di sconto.

Caratteristiche Principali:

– Potenza e aspirazione efficace: 500W di potenza, 13KPa di aspirazione e bocchetta di 230mm

– Sensore intelligente per acari: calcola con alta precisione la presenza di acari e mostra l’indice di infestazione e lo stato della pulizia

– Design a doppio serbatoio: uno per la filtrazione e l’altro per la raccolta della polvere

Jigoo T600 Anti-mite Vacuum Cleaner

Jigoo T600 Anti-mite Vacuum Cleaner è disponibile su Amazon con codice per il 10% di sconto oppure sul sito ufficiale a €238.77 con una riduzione del prezzo di ben €36.74.

Caratteristiche Principali:

– Tecnologia unica di rimozione acari con diffusione di aromi

– 700W di potenza e aspirazione di 15kPa

– Lampada UV da 800mW e temperatura costante di 60℃ per una penetrazione profonda nei tessuti

– Include due barrette aromatiche antitarme a base vegetale, sicure e non irritanti

Jigoo P300 Pet Grooming Vacuum Kit

Jigoo P300 Pet Grooming Vacuum Kit è acquistabile su Amazon con codice per il 10% di sconto: TP300Jigoo oppure sul sito ufficiale a soli €101.02 con una riduzione di €27.55.

Caratteristiche Principali:

– Include trimmer, strumento per rimuovere il pelo morto, spazzola per la toelettatura, spazzola per la pulizia, ugello, ugello solleticante, quattro pettini guida e una borsa per il trasporto

– Raccoglie quasi tutti i peli persi nel suo serbatoio da 4L

– Offre tre modalità di velocità per una cura più semplice del pelo degli animali

Questi prodotti sono ideali per chi cerca soluzioni innovative per la pulizia della casa e la cura degli animali domestici, con la comodità di sconti significativi offerti in occasione del Black Friday.