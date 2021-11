Black Friday 2021, MEGA OFFERTA: microSD SanDisk da 512GB (-30%)

Continuano le eccezionali offerte del Black Friday 2021! La microSD SanDisk Extreme PRO da 512GB, oltre a poter contare su elevate velocità in lettura e scrittura, garantisce piena compatibilità per l'utilizzo con fotocamere e dispositivi mobili.

Approfitta della promozione: acquistala ora su Amazon e, con uno sconto folle del 30%, pagherai appena 80,99 euro con un risparmio di quasi 34 euro.

MicroSD SanDisk Extreme PRO da 512GB al prezzo più conveniente in assoluto durante il Black Friday 2021

Questo incredibile strumento può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Che i tuoi contenuti siano numerosi o abbiamo dimensioni su disco decisamente importanti, nulla rappresenterà un limite.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, potendo contare su prestazioni all'altezza di questo formato video. Ideale per l'utilizzo in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per memorizzare un gran numero di file sui tuoi tablet e smartphone compatibili. Qualità costruttiva ineccepibile, impermeabilità e massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello la tua microSD SanDisk Extreme PRO da 512GB: oltre ad un considerevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, la riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.