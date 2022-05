Bitdefender antivirus è libertà digitale al 57% di sconto

La soluzione giusta per avere il massimo della protezione esiste e si chiama Bitdefender. Grazie alla potente offerta puoi ottenere questo incredibile antivirus scontato del 57%. Acquista l’abbonamento a 1 anno per 10 dispositivi a soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro.

In questo modo avrai ottimizzato 80 euro rispetto al prezzo di listino. Davvero niente male visto anche tutto quello che ha da offrire questo software preciso e sicuro. Grazie al pacchetto di sicurezza e privacy premium potrai dormire sonni tranquilli perché sarà lui a mantenere i tuoi dispositivi e i tuoi dati sempre al sicuro.

In una sola applicazione multipiattaforma, con Bitdefender avrai a disposizione non solo uno dei più precisi sistemi antivirus al mondo, ma anche una pratica VPN per navigare online in totale anonimato. Inoltre, avrai anche un pratico Password Manager con tantissime funzionalità per mantenere al sicuro le tue credenziali di accesso.

Insomma, acquistando e installando Bitdefender sui tuoi dispositivi li metterai in una cassaforte sicura, protetti da cracker e cybercriminali. Naviga online, ricevi le mail, acquista e consulta i tuoi social senza problemi e senza pericoli.

Bitdefender: più di un antivirus, una premium security

Bitdefender Premium Security offre un livello di protezione mai visto prima. Disponibile per Windows, MacOS, iOS e Android, la sua applicazione non solo contiene un potente antivirus, ma offre anche una VPN premium e un Password Manager.

Per quanto riguarda la VPN Premium il traffico garantito con i suoi server è illimitato e protetto, per una completa privacy online. Inoltre, il software offre una continua protezione da ransomware multilivello per mantenere file e dati personali al sicuro.

Uno degli aspetti fondamentali di Bitdefender Premium Security è che non riduce le prestazioni del dispositivo nemmeno quando è al lavoro per reagire contro le minacce. Tra l’altro, è attivo anche un sistema anti phishing per rilevare e proteggere da qualsiasi pericolo te e la tua famiglia.

Approfitta di questa occasione al 57% di sconto. Acquista Bitdefender Premium Security a soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro. Avrai licenza per un anno attivabile su 10 dispositivi contemporaneamente.