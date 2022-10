Bitdefender Antivirus: scopri le 3 soluzioni al 60% di sconto

Bitdefender Antivirus è un ottimo sistema di sicurezza compatibile con più sistemi operativi e dispositivi. La sua peculiarità è quella di essere particolarmente efficiente ed efficace contro le tantissime minacce del Web.

Scopri le 3 soluzioni disponibili per la protezione dei tuoi dati e della tua privacy e scegli quella che fa al caso tuo. Sono tutte in promozione al 60% di sconto. Metterai in sicurezza tutti i tuoi dispositivi proteggendoli da virus e altri attacchi informatici.

Non resterai di certo deluso da quello che ha da offrirti questa suite di cybersecurity. Con un semplicissimo clic attivi uno scudo di protezione formidabile contro cybercriminali, tracker, adware, malware e tanto altro.

Bitdefender Antivirus, 3 soluzioni in un’unica missione: difenderti

Bitdefender Antivirus offre 3 soluzioni adatte alle esigenze di tutti. Puoi scegliere quella che preferisci e che risponde a pieno alle tue idee di sicurezza. Tanto sono tutte in promozione al 60% di sconto, quindi risparmierai comunque:

Antivirus Plus è la protezione base che protegge fino a 3 dispositivi. La licenza è valida per 1 anno ed è compatibile con Windows. Se cerchi una soluzione economica ed essenziale, ma che non rinuncia alla difesa assoluta questo è quello che fa per te; Internet Security, invece, è la protezione avanzata che protegge fino a 3 dispositivi. Anche in questo caso la licenza è valida per 1 anno ed è compatibile con Windows. Potrai navigare in anonimato con la pratica VPN e potrai proteggere i tuoi Hot Spot WiFi oltre ad avere a disposizione una difesa spietata contro qualsiasi virus e minaccia online; Total Security, infine, è la protezione completa che protegge fino a 5 dispositivi. La licenza è valida 1 un anno, ma a differenza delle precedenti, questa è compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS. Integra un sistema di difesa contro phishing e smishing e, oltre alla VPN, anche un Password Manager.

In conclusione possiamo dire che Bitdefender Antivirus ha una soluzione per tutti. Potrai proteggerti con estrema efficacia. Nessuna minaccia avrà più piede libero nei tuoi dispositivi. Scegli il meglio per te e per la tua famiglia, difenditi mentre navighi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.