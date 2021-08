Biomutant è un successo, dal day-one il gioco ha venduto oltre 1 milione di copie e ha coperto appieno le spese di produzione. A confermarlo è Embracer Group, specificando che gli entusiasmanti volumi di vendita del titolo doppia A hanno consentito di rientrare nei costi di sviluppo, che comprendono anche la campagna marketing e l'acquisizione dello studio Experiment 101.

Un milione di copie potrebbero sembrare poche se paragonate ai volumi di vendita di titoli tripla A, ma per un gioco non di prima fascia rappresentano un gran successo. Lo sviluppo di Biomutant è iniziato nel 2017, anno dell'annuncio ufficiale, ci sono voluti 5 anni per completare il gioco e pubblicarlo ufficialmente su PC, PlayStation e Xbox.

La software house e il publisher non hanno comunicato le cifre esatte necessarie per lo sviluppo di Biomutant, possiamo ipotizzare non si tratti di cifre troppo elevate, trattandosi appunto di una produzione AA.

