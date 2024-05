Bellissimo Mini Portafoglio per contanti, 13 carte e monete a 3€

Il Mini Portafoglio in offerta su TEMU a soli 3€ circa è un’ottima idea regalo da farti o da fare. Curato nei minimi particolari, è davvero elegante. Il suo design senza tempo dallo stile business è piacevole alla vista e al tatto. Ultra pratico, lo porti sempre con te senza fastidi.

Grazie alla sua dimensione compatta non riempie le tasche creando antiestetiche protuberanze. Questo però non penalizza lo spazio e la praticità di questo oggetto dall’uso quotidiano. Infatti, nonostante sia piccolo ha tantissime combinazioni per banconote, monete e carte di pagamento.

Mini Portafoglio raffinato e pratico

Sembra uno scherzo, ma oggi su TEMU ti assicuri un Mini Portafoglio a soli 3€ circa. Un’offerta che sembra impossibile tanto conveniente. Eppure è proprio così e questo oggetto è di ottima qualità. Ogni finitura è curata nei minimi dettagli per restituire piacere alla vista e al tatto.

L’ecopelle con cui è stato realizzato è di buona fattura, morbida al tatto e molto resistente all’usura dell’utilizzo quotidiano. La pratica cerniera a zip con inserto in ecopelle nasconde una pratica tasca porta monete. Le tre pieghe del portafoglio offrono più scoparti per banconote, documenti di identità e carte di pagamento.

Pensa, per le carte hai 13 slot disponibili! Insomma, questo prodotto è davvero un affare. E poi costa solo 3€, quindi ci puoi solo che guadagnare ad acquistarlo. Mettilo subito in carrello! Lo trovi solo su TEMU. Ordinandolo adesso hai anche la consegna gratuita inclusa.