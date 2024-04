Beats Studio Pro finalmente in offerta: bassi potenti e audio lossless

Le Beats Studio Pro sono disponibili su Amazon con uno sconto del 23%, che porta il prezzo a soli 305,99€ dal prezzo consigliato di 399,95€. Queste cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore sono tra le migliori della loro categoria, progettate per un’esperienza d’ascolto senza paragoni sia per utenti Apple che Android.

Le Beats Studio Pro sono equipaggiate con una piattaforma acustica personalizzata che fornisce un suono ricco e avvolgente. Questa tecnologia non solo migliora la qualità dell’audio durante l’ascolto di musica, ma anche quando si risponde alle chiamate, garantendo chiarezza e dettaglio. L’opzione di audio lossless via USB-C e tre distinti profili audio integrati consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di ascolto secondo le proprie preferenze.

Le Beats Studio Pro offrono due modalità di ascolto: una Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) completamente adattiva e una modalità Trasparenza che permette di sentire l’ambiente circostante senza rimuovere le cuffie. L’audio spaziale personalizzato, con rilevamento dinamico della posizione della testa, immergerà l’utente in un’esperienza sonora a 360 gradi, rendendo film e musica più coinvolgenti che mai.

La compatibilità delle Beats Studio Pro è estesa, con abbinamento con un tocco e supporto per funzionalità native sia di dispositivi Apple che Android. L’autonomia delle batterie è notevole, raggiungendo fino a 40 ore di ascolto, con la possibilità di ottenere 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica Fast Fuel, ideale per chi è sempre in movimento. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistarle ora risparmiando!