Secondo un recente report dei colleghi di Eurogamer.net, il trailer di Battlefield 6 pubblicato negli scorsi giorni non sarebbe quello giusto. Si tratterebbe di un video non pensato per la pubblicazione, bensì per un uso interno e DICE presto presenterà al pubblico il filmato ufficiale.

Le indiscrezioni sostenute da Eurogamer provengono da una fonte anonima vicina al progetto, EA e DICE presenteranno al pubblico un filmato completamente diverso da quanto trapelato durante le ultime settimane. In vista dell'uscita del gioco in autunno, i tempi sarebbero maturi anche per mostrare alcune sequenze di gameplay, evidenziando le peculiarità che tanto entusiasmano il pubblisher, come la distruttibilità degli edifici, la presenza di agenti atmosferici ostili e server in grado di ospitare un gran numero di giocatori all'interno della stessa partita.

L'attesissimo nuovo capitolo del noto sparatutto è atteso entro fine anno, con una modalità battle royale gratuita in arrivo a marzo 2022. Il titolo arriverà per PC e console next-gen ed Electronic Arts ha confermato l'uscita anche per PS4 e Xbox One.

Per quanto ne sappiamo, Battlefield 6 potrebbe non avere una modalità campagna in single player, DICE potrebbe aver scelto di concentrarsi soltanto sul multiplayer, secondo quanto ipotizzato dal leaker Tom Henderson. Il reveal ufficiale del nuovo titolo FPS potrebbe arrivare durante il mese di giugno o – con buone probabilità – in occasione dell'evento EA Play Live 2021, programmato da Electronic Arts per il prossimo 22 luglio.

Videogames