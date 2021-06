Dopo mesi di silenzio, DICE e Electronic Arts hanno comunicato la data di annuncio del nuovo Battlefield 6. Lo sparatutto sarà svelato il prossimo 9 giugno, nel corso di un evento a partire dalle 16:00, lo rivela l'account Twitter ufficiale di Battlefield.

Con ogni probabilità gli sviluppatori si limiteranno a pubblicare il trailer ufficiale, per mostrare ai videogiocatori le novità introdotto con il nuovo capitolo. BF6 è uno dei titoli più attesi del momento, il day one è previsto entro fine anno e arriverà anche una versione per PS4 e Xbox One, oltre che per PC e console di nuova generazione.

In Battlefield 6 a farla da padrone è la distruttibilità degli edifici e la presenza di effetti atmosferici che contribuiscono a modificare l'ambientazione di gioco. Per quanto ne sappiamo, Battlefield 6 potrebbe non avere una modalità campagna in single player, DICE potrebbe aver scelto di concentrarsi soltanto sul multiplayer, secondo quanto ipotizzato dal leaker Tom Henderson.

Il reveal ufficiale del nuovo titolo FPS avverrà mercoledì 9 giugno alle ore 16:00, dagli ultimi rumor si pensa che BF6 sarà l'assoluto protagonista dell'EA Play Live 2021, evento fissato al prossimo 22 luglio, alla fine del quale DICE potrebbe aprire l'accesso alla versione Alpha del gioco.

Videogames