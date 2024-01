Batteria magnetica / Power Bank per iPhone in offerta: risparmi il 40%

Il Power Bank Wireless 10000mAh di VRURC è la soluzione perfetta per garantire una ricarica veloce e affidabile dei tuoi dispositivi, il tutto a un prezzo incredibile di soli 19,19€ grazie a un coupon sconto del 40%.

Dotato di un’esclusiva tecnologia di aggancio magnetica, questo power bank supporta la ricarica wireless rapida da 5W/7,5W/10W/15W, con particolare attenzione alla ricarica rapida da 7,5W per i dispositivi iPhone. Inoltre, grazie alla porta di uscita USB-C che supporta la ricarica rapida PD da 20W e la porta USB con supporto QC da 22,5W, potrai risparmiare notevolmente il tempo di ricarica dei tuoi dispositivi.

Il design leggero e compatto, con un peso di soli 192g e dimensioni di 109x69x17.2mm, rende questo power bank estremamente portatile e comodo da trasportare ovunque tu vada. Inoltre, il cordino incluso facilita ulteriormente il trasporto e l’uso pratico.

Questo power bank è progettato appositamente per le serie iPhone, garantendo la massima compatibilità e funzionalità con i dispositivi Apple. Inoltre, è compatibile anche con le custodie certificate magnetiche ufficiali per iPhone serie 12, 13 e 14.

La sicurezza dei tuoi dispositivi è garantita dalle protezioni multiple integrate nel power bank, che proteggono da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Grazie al supporto per telefono ad anello sul retro del power bank, potrai utilizzare comodamente il tuo telefono per chiamate, giochi o altre attività mentre è in carica.

Il Power Bank Wireless 10000mAh di VRURC offre prestazioni eccezionali, portabilità e compatibilità con i dispositivi Apple, il tutto a un prezzo conveniente grazie allo sconto del 40%. Approfitta di questa offerta e aggiungi oggi stesso questo power bank al tuo carrello per una ricarica sempre affidabile e veloce dei tuoi dispositivi.

