Batman Arkham Collection (PS4): a meno di 25€ su Amazon è IMPERDIBILE

Se sei un appassionato delle avventure del Cavaliere Oscuro o dei videogiochi d’azione, sappi che oggi non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta che abbiamo osservato su Amazon in merito alla famosa trilogia “Batman Arkham Collection” per PlayStation 4. Con un prezzo incredibilmente conveniente di soli 24,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo bundle è un acquisto che non puoi permetterti di perdere. Pensa che con Amazon avrai accesso al reso gratuito entro quattordici giorni in caso di eventuali problematiche ma potrai anche beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore e della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

Batman Arkham Collection: ecco perché comprarla

La “Batman Arkham Collection” comprende tre dei migliori giochi basati sull’iconico Cavaliere Oscuro, sviluppati da Rocksteady Studios. Con essa avrai l’opportunità di vivere un’esperienza completa, immergendoti nel mondo oscuro e avvincente di Gotham City come mai prima d’ora.

Il capolavoro che ha dato il via a tutto, “Batman: Arkham Asylum“, ti porterà all’interno del leggendario manicomio di Arkham, dove dovrai affrontare alcuni dei peggiori criminali di Gotham, tra cui l’infido Joker. Qui vi è una trama avvincente, con meccaniche di gioco fluide e una grafica mozzafiato. Ci troviamo di fronte ad un gioco che ha ridefinito gli standard dei giochi d’azione.

Con “Batman: Arkham City“, esplorerai una Gotham City ancora più vasta e pericolosa, dove il crimine è sempre in agguato. Infine, con “Batman: Arkham Knight“, vivrai l’epico finale della trilogia. La città è sotto assedio e solo il Cavaliere Oscuro può salvarla. Con l’aggiunta del Batmobile alla tua lista di strumenti, avrai a disposizione tantissime nuove abilità e diverse opzioni per combattere il crimine e sconfiggere i nemici.

Ad ogni modo, il prezzo è semplicemente imbattibile: a soli 24,98€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese, ti porterai a casa una trilogia imperdibile per la tua collezione. “Batman Arkham Collection” è disponibile su PlayStation 4 e su altre console da gaming.