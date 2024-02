Batman Arkham Collection per PS4: la trilogia che DEVI AVERE nella tua collezione

Se sei un appassionato di supereroi, e ami le avventure del Cavaliere Oscuro, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare Batman Arkham Collection per PlayStation 4. È una trilogia composta da tre videogame e la pagherai pochissimo; grazie agli sconti di Amazon infatti, sarà tua ad un prezzo irresistibile di soli 24,97€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Non pensarci troppo e prendilo ora.

Batman Arkham Collection: ecco perché comprarla

Batman Arkham Collection raccoglie tre capolavori videoludici con protagonista Batman; partiamo da Arkham Asylum, per passare a Arkham City e infine, a Arkham Knight. Ogni gioco offre una storia avvincente, un gameplay impeccabile e un mondo aperto ricco di dettagli; questa collection è un must per ogni fan del Cavaliere Oscuro.

Grazie alla potenza della PlayStation 4, potrai vivere Gotham City come mai prima d’ora. I dettagli grafici, la trama intricata e l’atmosfera cupa cattureranno la tua attenzione fin dal primo istante. Potrai esplorare le strade oscure dell’Arkham Asylum, volare tra i grattacieli di Arkham City e affronta la notte più buia della città con la Batmobile nell’ultimo capitolo della saga. In questi videogame c’è poi l’ottimo sistema di combattimento fluido e innovativo, che ti permette di impersonare veramente i panni del Cavaliere Oscuro. Dovrai affrontare ondate di nemici con combo spettacolari, sfruttare gadget iconici e risolvere enigmi complessi per avanzare nella storia.

Ora, l’intera trilogia del Cavaliere Oscuro è disponibile per te a un prezzo straordinario di soli 24,97€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Se sei un appassionato di Batman o conosci qualcuno che lo è, la Batman Arkham Collection è il prodotto perfetto da comprare o da regalare. Con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai anche beneficiare della consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

