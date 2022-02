Bastano 9€ e la rete Wi-Fi vola in tutta la casa: OFFERTACCIA Amazon

Se il router Wi-Fi è in un punto scomodo della casa e i tuoi device fanno spesso fatica ad agganciare per bene il segnale wireless, è arrivato il momento di guardarti attorno alla ricerca di un ripetitore Wi-Fi. A tal proposito, in queste ore l’ottimo ripetitore wireless di Xiaomi è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente ridicolo, quasi da non crederci.

Infatti, ad appena 9€ hai l’opportunità di dire addio ai vuoti di linea in casa (o in ufficio) spendendo meno di una pizza al ristorante. Non farti ingannare dal prezzo molto economico, il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi dispone di tutte le tecnologie necessarie per estendere la copertura del segnale wireless in ogni punto della casa.

Mai più segnale Wi-Fi assente con questo ripetitore wireless Xiaomi in offerta su Amazon

Una volta rimosso dalla confezione è subito pronto a fare il suo compito: devi semplicemente collegarlo alla presa della corrente e da lì riconosce immediatamente la rete Wi-Fi del tuo router. L’ideale è posizionarlo in un punto strategico della casa, magari a metà strada tra il router e la zone in cui è assente il segnale Wi-Fi: le due piccole antenne laterali captano il segnale e lo estendono in modo da darti l’opportunità di collegare tutti i tuoi device senza alcun compromesso. Piccolo, poco invasivo, per niente rumoroso o di ingombro, il ripetitore wireless di Xiaomi è pronto per migliorare la tua connessione in un battito di ciglia.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per portare la rete Wi-Fi in ogni punto della casa senza più uscire pazzo perché il tuo film preferito su Netflix va in buffering continuo. Tantissimi utenti l’hanno acquistato prima di te e ne sono rimasti completamente colpiti per la grande qualità. A questo prezzo è davvero impossibile trovare una soluzione che sappia unire il design minimal alle alte prestazioni.