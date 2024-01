Bastano 218€ per un PC 14" SPETTACOLARE: RAM 12GB, SSD 256GB, Windows 11

Hai bisogno di un nuovo PC portatile che soddisfi le tue esigenze quotidiane senza svuotare il tuo portafoglio? Allora non cercare oltre! Allora non puoi perdere questa occasione Amazon: un eccellente modello di Jumper che offre prestazioni spettacolari a soli 218,99€! Completa al volo il tuo ordine per concludere un ottimo affare, ma sii veloce: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo laptop vanta uno schermo IPS Full HD da 14 pollici, che ti permetterà di goderti immagini nitide e dettagliate in ogni momento. Che tu stia guardando film, lavorando su documenti o navigando sul web, l’esperienza visiva sarà semplicemente spettacolare.

Ma le caratteristiche di questa macchina non si fermano qui. Con 12GB di RAM DDR4 e un rapido SSD da 256GB, avrai a disposizione tutta la potenza e lo spazio di archiviazione necessari per gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente. Non dovrai più preoccuparti dei rallentamenti o della mancanza di spazio per i tuoi file importanti.

Il Jumper Computer portatile è alimentato da un processore Intel Quad-Core, che garantisce una rapida velocità di elaborazione e un funzionamento fluido. Sia che tu stia lavorando su compiti impegnativi o multitasking, questo laptop sarà in grado di gestire tutto senza problemi.

La connettività non è un problema con questo portatile. Supporta Bluetooth 4.0 e offre connessione WiFi a banda larga 2.4G/5G, che ti consente di rimanere connesso ovunque tu vada. Inoltre, è dotato di porte Type-C e USB 3.0, che offrono una facile connessione a dispositivi esterni come unità flash, tastiere e mouse.

E non dimentichiamo che questo laptop è già pronto per il futuro con Windows 11 preinstallato. Sarai in grado di sfruttare tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti dal sistema operativo più recente di Microsoft.

Non perdere l’opportunità di ottenere un PC portatile di qualità a un prezzo incredibile. Completa rapidamente il tuo ordine per approfittare dell’offerta speciale di soli 218,99€. Spedizioni rapide e gratuite, ma disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.