Bastano 199€ per questo MOSTRO di PC: RAM 16GB e SSD 512GB (sconto 60%)

Il nuovissimo ACEMAGIC Mini PC S1 N97 è una macchina potente e compatta

copia fra gli appunti il codice: ” LH2D9WIT “;

” LH2D9WIT “; attiva il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice che avevi copiato in precedenza.

Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un prodotto che saprà soddisfare le tue esigenze sia professionali che di intrattenimento. Con una potenza di calcolo fino a 3,6 GHz e un processore quad-core/quad-thread, avrai a disposizione tutta la potenza necessaria per eseguire le tue attività quotidiane senza problemi. Che tu stia lavorando su progetti complessi, guardando film in streaming o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, questo non ti deluderà mai.

La sua RAM da 16GB assicura un multitasking fluido e senza intoppi, consentendoti di aprire e utilizzare contemporaneamente diverse applicazioni senza rallentamenti. Inoltre, con un SSD da 512GB M.2, avrai ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file, documenti, foto e video.

Ma non è tutto! Infatti, è dotato di connettività WiFi 6 per una connessione internet ultraveloce e stabile, garantendoti un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Inoltre, puoi collegare il tuo mini PC a due schermi grazie alle porte HDMI duali, consentendoti di espandere il tuo spazio di lavoro o di goderti una visione multi-schermo coinvolgente.

Questo computer compatto supporta anche l’ultima tecnologia Bluetooth 5.2, che ti permette di connettere facilmente dispositivi esterni come mouse, tastiere, cuffie e altoparlanti senza fili.

Il design compatto ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, occupando poco spazio sulla tua scrivania. Inoltre, con l’illuminazione RGB personalizzabile, puoi aggiungere un tocco di stile e personalità al tuo setup.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questo incredibile PC a un prezzo scontato del 60%! Acquista ora ACEMAGIC Mini PC S1 N97 su Amazon a soli 199,20€ anziché 498€ con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime:

