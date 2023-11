Bastano 12€ per la presa intelligente Amazon Smart Plug (-48%)

Hai sempre desiderato una casa domotica? Allora approfitta di questa promozione per avere una presa intelligente a pochissimo. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Amazon Smart Plug a soli 12,99 euro, invece che 24,99 euro.

Con lo sconto del 48% durante le offerte Black Friday puoi risparmiare un bel po’ e soprattutto avere una presa smart spettacolare. Controlla tutti i tuoi dispositivi da remoto e gestisci i consumi spendendo meno. Usa la voce e installa tutto in modo estremamente semplice.

Amazon Smart Plug a prezzo sgretolato

Siamo di fronte a un affare da non perdere, a questo prezzo è da prendere senza nemmeno pensarci su. Con questa presa smart tutti i tuoi dispositivi diventano intelligenti anche se non nascono di fabbrica come tali. E non serve nemmeno essere degli esperti. Una volta che hai scaricato l’app dedicata devi solo collegarla, seguendo i passaggi decritti, la presa alla tua rete WiFi di casa.

A quel punto con il tuo smartphone, anche mentre sei lontano da casa, puoi accendere o spegnere le lampade o gli elettrodomestici. Puoi monitorare i consumi e parlare con Alexa. Inoltre ha un design compatto che occupa una sola presa.

Questa non è un’offerta che durerà molto tempo. A una cifra così bassa la vorranno tutti. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista la tua Amazon Smart Plug a soli 12,99 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.