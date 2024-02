Bastano 119€ per questo smartphone 128GB INDISTRUTTIBILE: batteria 6500 mAh

Uno smartphone potente e indistruttibile, un dispositivo performante, che vanta una gigantesca batteria. A questo prezzo, è un’occasione imperdibile. Il tuo affare puoi concluderlo su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo prendi a 119€ circa appena e lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai sevizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

La caratteristica principale di DOOGEE S41 Plus è la sua indistruttibilità. Questo device è progettato per resistere a urti, cadute, polvere e acqua grazie alla sua certificazione IP68. Puoi portarlo ovunque, che tu sia un avventuriero all’aperto, un lavoratore edile o semplicemente una persona attiva che necessita di un dispositivo resistente.

Con una memoria interna da 128GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, app e file importanti senza preoccuparti di dover cancellare nulla. Inoltre, se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere la memoria fino a 1TB tramite una scheda microSD (non inclusa).

La batteria da 6500 mAh è una delle più potenti disponibili sul mercato degli smartphone. Ti permette di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza dover ricaricare frequentemente. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue avventure o la tua giornata di lavoro.

Il display da 5.5″ offre una risoluzione nitida e colori vivaci, consentendoti di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti con un’ottima qualità visiva. La fotocamera posteriore cattura immagini chiare e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 8MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Questo smartphone supporta la connettività 4G, consentendoti di navigare in internet e scaricare contenuti in modo rapido e fluido. Inoltre, è dotato di diverse funzionalità aggiuntive come il riconoscimento facciale (Face ID), il supporto NFC per pagamenti senza contatto, la tecnologia OTG per connettere dispositivi esterni e il GPS integrato per la navigazione precisa.

Per concludere un eccellente affare, prendendo questo assurdo smartphone a 119€, semplicemente spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: ancora pochi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.