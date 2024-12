Babbo Natale Killer: le peggiori truffe online di fine 2024

Il periodo natalizio solitamente vede un aumento significativo delle truffe online e questo fine 2024 non sta facendo e non farà eccezione. Infatti, sembra proprio che quest’anno Babbo Natale non stia distribuendo regali, ma pericolosi raggiri online.

I cybercriminali amano sfruttare la frenesia degli acquisti, i viaggi spensierati in vacanza, il buon cuore degli utenti e il tempo libero degli utenti meno attenti per ingannarli. Vediamo insieme le peggiori truffe online di questo Natale e alcuni consigli utili su come difendersi.

Truffe Online 2024: attenzione al phishing natalizio

Il phishing è una delle truffe online più diffuse. Proprio come il finto messaggio Coca-Cola di questi giorni, uno dei tanti esempi pratici, i cybercriminali inviano email o messaggi apparentemente provenienti da marchi noti o servizi di spedizione. All’interno si trovano link malevoli che hanno l’obiettivo di portare la vittima a fornire dati sensibili e dettagli di pagamento.

Come puoi difenderti da queste trappole:

non cliccare mai su link sospetti in email o SMS;

verifica sempre l’URL del sito prima di inserire i tuoi dati personali;

contatta direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali in caso di dubbi sulle comunicazioni ricevute.

Occhio ai siti e-commerce fantasma

I cybercriminali quest’anno stanno creando copie di siti e-commerce noti offrendo prodotti a prezzi incredibilmente bassi per attirare le vittime e rubare denaro. Effettuando acquisti su questi siti si perdono soldi perché nessun prodotto verrà spedito e si forniscono fati sensibili ai criminali.

Ecco come puoi difenderti da queste truffe online:

diffida dalle offerte troppo vantaggiose e fuori mercato;

verifica l’URL del sito e-commerce e cerca recensioni online;

prediligi siti conosciuti e con sede legale in Italia.

Truffe Online sulle prenotazioni alberghiere

Il periodo natalizio è spesso fonte di relax perché molti decidono di sfruttare questi giorni per andare in vacanza. I criminali lo sanno e cavalcano questo per le loro truffe online. In pratica le vittime ricevono false email di conferma della prenotazione con richiesta di ulteriori dati personali e della carta di credito.

Puoi difenderti:

contattando direttamente l’hotel per verificare la prenotazione;

non inserendo mai dati sensibili cliccando su link ricevuti via email;

utilizzando metodi di pagamento sicuri come PayPal o altri.

Falsi enti di beneficenza

Si sa che il Natale rende tutti i più buoni. Per questo i criminali del web sfruttano lo spirito natalizio creando false organizzazioni benefiche per rubare denaro e dati personali. Si tratta delle truffe online più spregevoli che ci possano essere.

Difenditi da questi criminali:

verificando sempre l’autenticità dell’ente di beneficenza;

donando solo attraverso i canali ufficiali di un’organizzazione;

diffidando delle richieste insistenti o eccessivamente emotive.

Truffe Online sui social media

Anche i social media vengono sfruttati per pericolose truffe online. Infatti, queste piattaforme, durante il periodo natalizio, vengono inondate di offerte ingannevoli e schemi di scambio regali fraudolenti.

Puoi difenderti:

non partecipando a schemi di scambio regali con sconosciuti;

verificando l’autenticità dei profili aziendali prima di interagire;

segnalando e bloccando contenuti sospetti.

Wi-Fi Pubblico

Con l’aumento dei viaggi durante le feste, i criminali sfruttano le reti WiFi pubbliche per intercettare e rubare dati sensibili e dettagli privati.

Difenditi:

evitando di accedere a conti bancari o di inserire dati sensibili su reti WiFi pubbliche;

utilizzando una VPN per proteggere la connessione;

preferendo la connessione dati del tuo smartphone.

Truffe Online tramite applicazioni natalizie malevole

Da ultimo, esistono anche app a tema natalizio che in realtà contengono malware o spyware con i quali i criminali realizzano le loro truffe online.

Come difendersi: