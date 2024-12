Allarme Coca-Cola: attenzione al recente messaggio

Un nuovo messaggio Coca-Cola ha messo in allarme utenti ed esperti di sicurezza informatica. Infatti, da qualche giorno si sta diffondendo una mail che prometterebbe premi natalizi del noto marchio. Tuttavia si tratta di cybercriminali e non di comunicazioni ufficiali dell’azienda o di chi ne fa le veci per queste promozioni.

Questa truffa è talmente insidiosa che prevede anche l’inserimento di altri due nomi oltre al proprio che potrebbero ricevere il regalo in caso di vincita. Quindi, partecipando a questo fantomatico concorso non si mette in pericolo solo l’utente che ha ricevuto la mail, ma anche coloro che vengono registrati dalla vittima stessa.

Una pratica molto sottile che non si è mai vista prima nelle classiche truffe phishing. Infatti, solitamente, come per la truffa svuota conto del regalo di Natale in consegna, è solo il destinatario del messaggio a essere in pericolo. Invece, nel caso della campagna phishing che sfrutta Coca-Cola il destinatario ha la facoltà di aggiungere altre due vittime.

Come funziona la nuova campagna phishing Coca-Cola

I cybercriminali sono soliti utilizzare brand di aziende famose per generare fiducia nelle potenziali vittime. Ed è quello che hanno fatto sfruttano il marchio Coca-Cola abbinato al periodo natalizio dei regali di Natale. La mail può arrivare a chiunque e promette la possibilità di vincere premi natalizi del brand, allargando la vincita ad altre due persone.

Cliccando sul link, sollecitato dal solito messaggio che genera urgenza, la vittima viene rimandata a una pagina di phishing. Tutti i dati inseriti vengono registrati dai cybercriminali che li utilizzeranno senza scrupoli per diffondere altre truffe e rubare denaro tramite i dettagli di pagamento indicati.

Il nostro consiglio è quello di non cadere in queste trappole seguendo alcune buone abitudini. Prima di tutto è bene non cliccare mai su link contenuti in email di dubbia provenienza. Inoltre, è importantissimo verificare la bontà della comunicazione confrontando il dominio del mittente con quelli ufficiali del brand menzionato.