Avviatore di emergenza per auto per viaggi tranquilli (sconto+coupon)

Se stai partendo per un viaggio lungo in particolar modo, ma anche semplicemente si usi spesso la macchina per andare al lavoro, l’offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Oggi puoi mettere nel tuo carrello di Amazon questo avviatore di emergenza per auto a soli 44,95 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, sul prezzo originale c’è uno sconto del 51% che sommato al ribasso dell’8% con il coupon ti permette di risparmiare 55 euro sul totale. E ti porti a casa un dispositivo utilissimo che ti permetterà di fare viaggi sereni in qualsiasi posto.

Avviatore di emergenza con torcia e uscite USB

Questo avviatore di emergenza per auto, oltre a rimettere in piedi una batteria in pochissimo tempo è in grado anche di fare luce e di ricaricare i tuoi dispositivi mobili. Possiede infatti una pratica luce LED che ti permette di usarlo come torcia, perfetto quando devi controllare il motore al buio.

Possiede due uscite USB per ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente come smartphone e tablet. E poi ovviamente la cosa principale, può riavviare una batteria in un attimo semplicemente collegando i morsetti e girando la chiave. Grazie alla sua capacità da 13.200 mAh dura a lungo. Inoltre ha un design estremamente compatto, con piccoli display che si illuminano per farti comprendere quando è il momento di ricaricarlo ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP67.

Un vero portento, versatile e utilissimo, a un prezzo molto interessante. Quindi non lasciare che l’offerta scada, vai ora su Amazon e acquista il tuo avviatore di emergenza per auto a soli 44,95 euro, invece che 99,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare anche il coupon visibile in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo subito cliccando qui.