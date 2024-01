Avvia il tuo nuovo progetto online a metà prezzo con Serverplan

Se stai cercando un hosting professionale, veloce e conveniente per dare il via al tuo progetto online, Serverplan offre un’opportunità imperdibile con la sua Promo Hosting fino al -50%. La validità dell’offerta è ormai agli sgoccioli: sono, infatti, le ultime ore per approfittarne.

Web hosting perfetto per tutte le tue esigenze

Le soluzioni di web hosting di Serverplan garantiscono velocità, affidabilità e supporto imbattibile. Ogni piano include un dominio gratuito per sempre, caselle e-mail con IMAP, antivirus ed antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Inoltre, tutti i server sono equipaggiati con dischi SSD NVMe per assicurare prestazioni ottimali.

Due i piani in offerta:

STARTUP a 53,20 euro + IVA all’anno (con uno sconto del 30%): ti dà accesso a tutti gli strumenti e risorse necessari per espandere il tuo progetto

+ IVA all’anno (con uno sconto del 30%): ti dà accesso a tutti gli strumenti e risorse necessari per espandere il tuo progetto ENTERPRISE PLUS a 115 euro + IVA all’anno (scontato del 50%) : il top delle performance per il tuo e-commerce o sito web aziendale

L’hosting è lo spazio su un server che archivia le pagine web, rendendo il tuo sito accessibile dai browser. È il servizio che consente di mettere online il tuo sito web, offrendo uno spazio dedicato per archiviare i file e l’infrastruttura necessaria per renderlo disponibile. Se desideri avere il tuo blog, e-commerce o portale online, l’hosting è un servizio fondamentale.

Serverplan utilizza le più avanzate tecnologie e applicativi per garantire un uptime garantito e tempi di caricamento imbattibili. Con competenze tecniche all’avanguardia, Serverplan offre soluzioni di hosting che si adattano alle tue esigenze, assicurando la massima performance per il tuo progetto online.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, disponibile ancora per un tempo limitatissimo: approfitta della promo sui piani selezionati Serverplan e risparmia fino al 50% sul tuo piano hosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.