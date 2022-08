Avira Prime: antivirus, VPN e tanto altro, provalo GRATIS 60 giorni

Avira Prime è la soluzione definitiva della nota azienda di sicurezza informatica che ti permette di avere, in un solo pacchetto, un pluripremiato antivirus, una VPN illimitata e molto altro ancora. Tutto questo può essere tuo con il 60% di sconto per il primo anno, che ti permette di risparmiare ben 60 euro sull’abbonamento annuale.

Prima però hai l’opportunità di provarlo gratis per 60 giorni: ti basta infatti sottoscrivere il tuo abbonamento e poi hai due mesi di tempo per decidere se tenerlo oppure richiedere il rimborso completo della cifra che hai speso. Tutto senza sorprese: se non sei soddisfatto, hai piena libertà di decidere applicare la garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 60 giorni.

Con Avira Prime hai tutto, anche una VPN illimitata

Difficile comunque non rimanere soddisfatti con Avira Prime, dato che si tratta di un pacchetto veramente completo che ti permette di:

Rilevare malware e minacce online in tempo reale

Anonimizzare e crittografare la tua navigazione online

Velocizzare e ripulire computer e cellulari tramite un apposito tool interno

Generare password forti ed efficaci che non dovrai imparare a memoria

Essere protetto da furti di identità e perdite finanziarie

E tieniti forte perché puoi utilizzare Avira Prime per un massimo di ben 25 dispositivi tra Windows, Mac, browser web, Android e iOS. Tra la protezione antivirus, il cleaner per PC, il gestore delle password, la VPN illimitata e un sistema che mantiene automaticamente aggiornati i software e i driver capisci che non ti mancherà veramente niente.

Per questo ti conviene approfittare dello sconto esclusivo che ti permette di abbonarti per il primo anno a soli 39,95 euro invece di 99,95 euro. Il grande vantaggio, come detto, è anche quello di poter usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto. Hai due mesi di tempo per decidere e provare tutte le funzioni di una delle migliori piattaforme di protezione presenti sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.