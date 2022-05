Avira Internet Security, che offerta: solo 26€ per un anno

Se stai cercando un prodotto antivirus che ti garantisca la massima sicurezza mentre navighi in rete senza compromettere le prestazioni del tuo PC, puoi affidarti allora alla proposta di Avira Internet Security.

La suite è infatti in offerta con il 40% di sconto sul prezzo finale che ti permette di acquistare la licenza di un anno per un dispositivo a soli 26,95€. Se hai bisogno di proteggere più device puoi scegliere Avira Prime: un anno per cinque dispositivi a 59,95€.

Avira Internet Security: cosa offre questo pacchetto di sicurezza per Windows

Con l’acquisto di Avira Internet Security ti porti a casa un prodotto capace di garantirti una protezione a 360 gradi e una serie di funzioni aggiuntive molto utili. L’abbonamento ti permette infatti di avere:

Blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file

Navigazione, acquisti e operazioni bancarie in totale sicurezza

Blocco degli annunci fastidiosi

Servizio clienti

Protezione della rete domestica

Protezione della privacy

Generazione e archiviazione automatica delle password in sicurezza

Protezione degli account online

Aggiornamento automatico di programmi e driver

Risoluzione dei problemi del software

Acquistando invece Avira Prime oltre a tutto questo e ad un massimo di cinque dispositivi protetti avrai anche:

Servizio clienti VIP

Pulizia del PC e creazione di spazio di archiviazione aggiuntivo

Navigazione anonima in totale privacy

Possibilità di installare applicazioni premium per dispositivi mobile

La scelta è tua. Puoi annullare il contratto e richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto, avendo quindi tutto il tempo di provare le funzioni di Avira Internet Security o Avira Prime, che siamo sicuri non ti deluderanno.

Ricapitolando, dunque: un anno per un dispositivo di Avira Internet Security è in offerta a 26,95€. Se hai bisogno di più protezione e funzioni aggiuntive puoi optare invece per Avira Prime, ad un costo di 59,95€ per un anno per ben cinque dispositivi.