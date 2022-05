AVG Internet Security: protezione online completa al 33% di sconto

AVG Internet Security è la migliore soluzione per chi vuole essere protetto e sentirsi sicuro da attacchi informatici. Si tratta di un pacchetto premium realizzato per chi naviga continuamente sul Web e ama acquistare online.

Ottienilo al 33% di sconto grazie alla promozione esclusiva che ti regala l’abbonamento di un anno a soli 59,99 euro, invece di 89,99 euro. La licenza è valida per un anno e potrai proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente.

AVG Internet Security blocca virus e malware pericolosi. Potrai dire addio anche ai terribili trojan bancari che mirano a rubare i tuoi risparmi carpendo credenziali di accesso e password. Inoltre, tu e la tua famiglia sarete protetti anche dai ransomware.

Questo software scansiona costantemente ogni rete WiFi alla quale il tuo dispositivo si connette, accertandosi della sua bontà. Naviga in internet senza preoccupazioni visto che sarà questo tool di sicurezza a farti evitare i siti Web falsi e non sicuri.

Infine, AVG Internet Security include anche un sistema potente contro le minacce phishing. Potrai installare e attivare questo pacchetto su 10 dispositivi simultaneamente. Compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS, avrai un’applicazione adatta per ognuno.

AVG Internet Security: protezione al 100% e sconto del 33%

Scegliere un buon sistema antivirus che integri soluzioni complete di protezione è ormai fondamentale. Le versioni gratuite non sono male, ma non offrono una sicurezza totale al 100% come fa invece AVG Internet Security.

Dedicato a chi è sempre online, le sue funzionalità sono davvero al top. Concludi operazioni bancarie e acquisti online in maniera sicura. Non dovrai preoccuparti dei cybercriminali che cercano di rubare denaro e identità. Sarà AVG a verificare che app e siti siano autentici e sicuri.

I tuoi file saranno costantemente protetti dai cracker (hacker cattivi) in cerca di documenti, foto e altro con l’obiettivo di estorcerti denaro. Inoltre, hai incluso nel pacchetto anche la protezione ransomware.

Scegli AVG Internet Security a soli 59,99 euro, invece di 89,99 euro. Ottieni protezione al 100% con un super sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.