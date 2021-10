Apple Music e PlayStation 5: ecco l'amara sopresa

Apple e Sony hanno annunciato ieri che PlayStation 5 è la prima console di gioco a godere dell'app Apple Music. Con ciò, il servizio di streaming musicale della mela è ora disponibile in tutti i dispositivi dell'azienda, telefoni Android, molte Smart TV, dispositivi set-top box e ora anche console Sony. Sfortunatamente, una delle migliori funzioni del servizio non è disponibile e probabilmente non lo sarà mai.

Apple Music su PlayStation 5 non supporta lo Spatial Audio

Come riportato da TechRadar, sebbene gli utenti possano divertirsi ascoltando brani su Apple Music mentre giocano su PlayStation 5, non è possibile sfruttare la funzione Spatial Audio.

La pubblicazione fornisce alcuni dettagli sul fatto che la console non supporta l'audio spaziale sul servizio di musica in streaming della mela. Il primo potrebbe essere che Dolby e Microsoft abbiano un accordo esclusivo per Xbox Series X/S, sebbene “entrambe le parti abbiano confutato tali affermazioni“.

Un altro punto è che “PS5 si basa sul motore proprietario Tempest 3D Audio di Sony, che non è compatibile con Atmos o DTS: X, sebbene la PS5 emetta audio codificato Atmos da dischi Blu-ray“. Ultimo ma non meno importante, PlayStation 5 ha un modulo Bluetooth limitato, e questo è un problema anche per gli utenti che desiderano godersi l'audio spaziale con le cuffie AirPods 3, Pro o Max.

Una cosa notata dal collega Benjamin Mayo di 9to5Mac è che nell'annuncio, Sony ha affermato che PlayStation è la “prima” console di gioco ad aggiungere Apple Music, suggerendo che la compagnia potrebbe espandere la sua piattaforma ad altre console come Xbox e Nintendo Switch.

A partire da ora, nemmeno la PlayStation 4 dispone di Apple Music, ma sia PS5 che Xbox Series X/S possono godere dell'app Apple TV+.

Solo il tempo dirà se Apple introdurrà la musica su più piattaforme e se otterrà il supporto per l'audio spaziale o meno. Anche così, gli utenti di PlayStation 5 possono guardare video musicali in 4K e godersi il catalogo del servizio di oltre 90 milioni di brani mentre giocano ai loro videogames preferiti.