Avete mai visto il prototipo del Surface Neo di Microsoft?

Ecco un prototipo dell'inedito Microsoft Surface Neo mai svelato e mai arrivato in commercio. Osserviamo maggiori dettagli grazie ad un tweet recentemente trapelato.

Microsoft Surface Neo: le caratteristiche del “mai nato”

Nel 2019, l'OEM di Redmond aveva presentato Surface Duo e Surface Neo. Ma mentre abbiamo ottenuto il secondo, il primo non è mai stato rilasciato sul mercato. Ora, nuove immagini hanno la superficie di un modello prototipo del Surface Neo, che ci offre uno sguardo al dispositivo che potrebbe non essere mai rilasciato.

Le immagini del prototipo sono state condivise da Max Weinbach su Twitter. Sebbene il colosso tecnologico americano abbia lanciato il Surface Duo e il suo successore Duo 2, il primo modello Neo gen non è mai stato lanciato. I rapporti iniziali avevano indicato un debutto nel 2020 per il device con doppio display, ma altre voci avevano suggerito che Surface Neo sarebbe stato lanciato nel 2021.

Da allora, non ci sono state notizie ufficiali sul suddetto dispositivo. Sebbene il motivo ufficiale della presentazione ritardata o forse annullata è ancora sconosciuto, probabilmente anche il Coronavirus ha avuto un ruolo in questo. Microsoft aveva persino dichiarato di dover riconsiderare la sua strategia dopo la pandemia, in particolare per quanto riguarda i suoi dispositivi Windows 10X e Windows a doppio schermo. Tuttavia, a partire da ora, ha spostato la sua attenzione sui PC a schermo singolo.

Ma nonostante l'underground del Surface Neo, il tweet di Max Weinbach arriva dal nulla e ci offre uno sguardo su cosa sarebbe potuto essere questo terminale. Secondo quanto riferito, questo prototipo è arrivato dalla Cina ma non ha mai avuto un vero display. In altre parole, possiamo vedere direttamente i componenti interni del terminale. Guardando le immagini, Surface Neo presenta un form factor simile al Surface Duo e può persino passare come una variante ingrandita del Surface Duo.