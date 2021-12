Avete mai usato un iPod Shuffle come fermaglio per i capelli?

Lo sappiamo che la domanda può sembrare bizzarra, ma sappiate che qualcuno ha davvero usato un iPod Shuffle come fermaglio per capelli e ha postato il video sul web; inutile dire che è diventato virale in un batter d'occhio.

L'iPod Shuffle, un prodotto, mille funzioni

Un nuovo video su TikTok sta diventando virale in questi giorni. La clip mostra una persona che trova e chiede informazioni su un gadget “vintage”. Il prodotto in questione è il vecchio iPod Shuffle di Apple.

Sappiate che questa clip di @freckenbats ha già due milioni di views. Nel video (visionabile qui) possiamo vedere l'utente che cerca di capire il prodotto che ha in mano come se fosse un oggetto d'antiquariato di un'epoca passata. La didascalia di questo post recita “Qualcuno sa cos'è questo?!??!.” Ha persino girato l'iPod Shuffle tra le mani un paio di volte prima di capirne le potenzialità.

Nel video, dice che “Ho trovato questo vecchio iPod, non lo so, cosa del fermaglio per capelli“. Questa affermazione da sola potrebbe far fare una smorfia a un'intera generazione e farci sentire tutti vecchi allo stesso tempo.

Per chi non lo sapesse, il gigante con sede a Cupertino ha smesso di produrre l'iPod Shuffle nel 2017, che in realtà è un anno dopo il debutto della piattaforma di TikTok. Ora capite lo shock? Invece di usare la parte della clip per posizionarla sulla cintura o sulla maglietta come una volta, ha provato a usare il lettore MP3 come un fermaglio per capelli.

Ecco svelato l'arcano

Dai, veniamo alla conclusione: l'utente ha solo fatto uno scherzo alle persone e lui era il vero reale possessore del device. Aveva appena caricato il video per confondere gli altri e fare una gag. Che cosa simpatica, una burla natalizia in piena regola…