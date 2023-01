Australian Open 2023, Semifinali: calendario e soluzioni streaming

Continuano gli Australian Open 2023 con tantissime sorprese. Il tennis, da sempre, è uno sport molto seguito e amato in tutto il mondo. Questo torneo è uno dei più importanti a livello globale che, tra l’altro, ci permette di conoscere stelle nascenti e confermare campioni stimati.

Da domani, giovedì 26 gennaio, e fino a venerdì 27 gennaio si giocheranno le semifinali. Un appuntamento sicuramente da non perdere, anche per chi non ha seguito regolarmente gli incontri. Sarà davvero entusiasmante vedere sfidarsi alcuni colossi incredibili.

Giovedì 26 gennaio 2023

09:30 Semifinali Singoli Femminili

Venerdì 27 gennaio 2023

09:30 Semifinali Singoli Maschili

Ma dove puoi vedere le semifinali degli Australian Open 2023? Semplice, potrai gustarteli in esclusiva su DAZN. Attivalo subito, si tratta di un’ottima soluzione streaming. Il vantaggio è quello di garantirti l’accesso anche a tantissimi altri sport tra cui la Serie A TIM.

Australian Open 2023: e se ti trovi all’estero?

Cosa devi fare se per qualche ragione in questi giorni ti trovi all‘estero e non vuoi perderti gli Australian Open 2023? Non ti preoccupare perché grazie al tuo abbonamento DAZN potrai comunque accedere alla piattaforma.

Questo però solo se ti trovi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea. Infatti, la portabilità transfrontaliera ti permette di utilizzare la tua iscrizione tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

